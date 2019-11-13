В Крыму пропала пятилетняя девочка

Отец ребенка пояснил следователям, что выехал из дома по делам, закрыв дочку одну дома. По возвращении он обнаружил, что дверь была открыта, при этом следов взлома не было. Ребенка дома не оказалось, поиски по селу результатов не принесли, сообщили в управлении СК. Ребенок исчез во вторник, сообщение об исчезновении ребенка поступило в правоохранительные органы в среду от отца девочки.