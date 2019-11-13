В Крыму пропала пятилетняя девочка

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения пятилетней девочки из дома в селе на севере Крыма, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым и Севастополю.
"В республике Крым по факту безвестного исчезновения 5-летней девочки возбуждено уголовное дело. К месту происшествия выехали руководство Главного следственного управления и сотрудники управления криминалистики", - сообщили в пресс-службе.
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Отец ребенка пояснил следователям, что выехал из дома по делам, закрыв дочку одну дома. По возвращении он обнаружил, что дверь была открыта, при этом следов взлома не было. Ребенка дома не оказалось, поиски по селу результатов не принесли, сообщили в управлении СК. Ребенок исчез во вторник, сообщение об исчезновении ребенка поступило в правоохранительные органы в среду от отца девочки.