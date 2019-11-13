В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа

Первыми выступят с показаниями исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор и заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент. В зале присутствуют десятки пишущих журналистов, фотографов и телевизионщиков. Прямая трансляция слушаний ведется как в режиме онлайн, так и на главных американских телеканалах.

Ранее все показания бывшие и действующие официальные представители США давали в закрытом режиме. При этом показания некоторых свидетелей уже доступны общественности - они были опубликованы либо в СМИ, либо демократами в конгрессе. Так, в частности, показания Тейлора демократы называют одними из наиболее серьезных и наносящих ущерб Трампу. По словам и.о. посла, в ходе телефонного разговора посол США в ЕС Гордон Сондленд сказал ему, что Трамп "хочет, чтобы президент (Украины Владимир) Зеленский публично заявил, что Украина будет расследовать дело компании Burisma и возможное вмешательство Украины в выборы 2016 года". Это, как он отмечал, являлось условием предоставления военной помощи Украине.