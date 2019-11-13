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РИА Новости

Южный Судан поблагодарил Россию за поддержку на международной арене

18:11 13.11.2019 (обновлено: 18:12 13.11.2019)
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© Фото : Олег Харитонов, Российская авиационная группаВывод российских миротворцев из Южного Судана
Вывод российских миротворцев из Южного Судана
© Фото : Олег Харитонов, Российская авиационная группа
Вывод российских миротворцев из Южного Судана. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Южный Судан ценит поддержку России на международной арене, в частности, в Совете безопасности ООН, заявил РИА Новости посол Республики Южный Судан в Москве Чол Тонг Маяй Джанг.
"Россия поддерживала Южный Судан несколько раз, в том числе в Совете безопасности ООН. Это хороший жест с российской стороны: они поддерживали нас, (в частности - ред.) во время обретения независимости, и были первой страной, которая признала Южный Судан в качестве независимого государства. Так что мы можем сказать, что наши двусторонние отношения хорошие, и мы работаем над тем, чтобы сделать их еще лучше", - заявил Маяй.
Посол также напомнил, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков и Михаил Богданов выразили готовность принять участие в организации переговоров между правительством страны и повстанцами. И хотя Россия не получила официального приглашения на переговоры, она внимательно следила за процессом в качестве наблюдателя.
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Конфликт между столицей Южного Судана Джубой и повстанцами во главе с Риеком Машаром разгорелся в 2013 году. Лидер повстанцев, занимавший до конфликта пост вице-президента страны, был вынужден скрываться в столице соседнего Судана Хартуме.
В августе 2018 году правительство Южного Судана и повстанцы подписали в Хартуме окончательный мирный договор, предусматривающий разделение власти и формирование к 12 мая 2019 года правительства национального единства. Договор также предполагал возвращение Машара в Джубу и восстановление его в должности вице-президента. В мае текущего года власти и повстанцы на шесть месяцев продлили период формирования единого правительства, чтобы урегулировать оставшиеся несогласованными вопросы.
Южный Судан отделился от Судана в 2011 году. С 2013 года в стране продолжается кровопролитный вооруженный конфликт между представителями народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является Машар. Более 2 миллионов человек стали в этой стране вынужденными переселенцами.
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МИД РФРоссияЮжный СуданВ мире
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