Южный Судан поблагодарил Россию за поддержку на международной арене

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Южный Судан ценит поддержку России на международной арене, в частности, в Совете безопасности ООН, заявил РИА Новости посол Республики Южный Судан в Москве Чол Тонг Маяй Джанг.

"Россия поддерживала Южный Судан несколько раз, в том числе в Совете безопасности ООН. Это хороший жест с российской стороны: они поддерживали нас, (в частности - ред.) во время обретения независимости, и были первой страной, которая признала Южный Судан в качестве независимого государства. Так что мы можем сказать, что наши двусторонние отношения хорошие, и мы работаем над тем, чтобы сделать их еще лучше", - заявил Маяй.

Посол также напомнил, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков Михаил Богданов выразили готовность принять участие в организации переговоров между правительством страны и повстанцами. И хотя Россия не получила официального приглашения на переговоры, она внимательно следила за процессом в качестве наблюдателя.

Конфликт между столицей Южного Судана Джубой и повстанцами во главе с Риеком Машаром разгорелся в 2013 году. Лидер повстанцев, занимавший до конфликта пост вице-президента страны, был вынужден скрываться в столице соседнего Судана Хартуме.

В августе 2018 году правительство Южного Судана и повстанцы подписали в Хартуме окончательный мирный договор, предусматривающий разделение власти и формирование к 12 мая 2019 года правительства национального единства. Договор также предполагал возвращение Машара в Джубу и восстановление его в должности вице-президента. В мае текущего года власти и повстанцы на шесть месяцев продлили период формирования единого правительства, чтобы урегулировать оставшиеся несогласованными вопросы.