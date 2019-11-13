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РИА Новости

В Киеве раскрыли планы по "возвращению" Крыма

18:10 13.11.2019 (обновлено: 18:50 13.11.2019)
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© Фото : Александр АндреевКрым. Ялта. Вид на набережную
Крым. Ялта. Вид на набережную
© Фото : Александр Андреев
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Так называемый постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал об основных направлениях работы по "деоккупации" полуострова.
Так, в Киеве планируют разработать "необходимые для Крыма и крымчан законопроекты". По словам Кориневича, украинские власти уже подготовили "определенные наработки".
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Также политики намерены вести информационную работу с жителями Крыма.
"Создание культурных, образовательных инициатив для крымчан, информационная составляющая и связи с гражданами можем определить как второй приоритет", — цитирует его УНИАН.
Кроме того, Украина планирует заняться защитой прав человека на полуострове.
"Это может быть как содействие в получении паспорта или временного жилья и других вопросов", — заключил Кориневич.
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В августе Руслан Рябошапка, занимавший тогда должность заместителя главы президентского офиса, заявил, что рабочая группа "по вопросам реинтеграции оккупированных территорий" разработает стратегию по возвращению Донбасса и Крыма. К 2020 году в Киеве намерены представить первый пакет инициатив.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Тогда за воссоединение с Россией высказались более 96 процентов избирателей республики. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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Популярные комментарии
Три шага, или тридцать три шага, или сто тридцать три, одно никак не усвоят на Украине, Крым ушел самостоятельно и навсегда. Можно что угодно принимать и говорить, но если сами Крымское не хотят возвращаться в Украину, то силком их не затащиш. И зачем Крымчанам паспорта Украины? Они их давно повыбрасывали на помойки. А предоставление временного жилья? Где и зачем? Если в Крыму, то зачем им временное, если у них свое постоянное. А если на территории Украины, то зачем им уезжать из своих домов? Короче не понятно чем думают в Киеве (хотя нет, чем думают понятно). Вообще то в мире это называется не целевое использование бюджетных денег, посредством создания коррупционной прослойки. Ну если попроще, то создали ведомство, которое существует лишь на бумаге, но деньги качает реальные. Контора "Рога и копыта" процветает. Дело Оси Бендера живёт и процветает.
13 ноября, 18:32
JCJonnJr Carter
3800001
Кориневич, наверно, в какой-то другой Украине живёт на другой планете, где Украина один из лидеров мира, а не является самой нищей страной в Европе. Да крымчане смотрят на весь бардак в этой стране и радуются, что вовремя свалили от разных Кориневичей, да посмеиваются над инициативами таких деятелей.
13 ноября, 18:34
Себекхотеп III
3230000
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