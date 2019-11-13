В Киеве раскрыли планы по "возвращению" Крыма

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Так называемый постпред президента Украины в . Так называемый постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал об основных направлениях работы по "деоккупации" полуострова.

Так, в Киеве планируют разработать "необходимые для Крыма и крымчан законопроекты". По словам Кориневича, украинские власти уже подготовили "определенные наработки".

Также политики намерены вести информационную работу с жителями Крыма.

"Создание культурных, образовательных инициатив для крымчан, информационная составляющая и связи с гражданами можем определить как второй приоритет", — цитирует его УНИАН

Кроме того, Украина планирует заняться защитой прав человека на полуострове.

"Это может быть как содействие в получении паспорта или временного жилья и других вопросов", — заключил Кориневич.

В августе Руслан Рябошапка, занимавший тогда должность заместителя главы президентского офиса, заявил, что рабочая группа "по вопросам реинтеграции оккупированных территорий" разработает стратегию по возвращению Донбасса и Крыма. К 2020 году в Киеве намерены представить первый пакет инициатив.