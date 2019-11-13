В Киеве раскрыли планы по "возвращению" Крыма

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Так называемый постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал об основных направлениях работы по "деоккупации" полуострова.
Так, в Киеве планируют разработать "необходимые для Крыма и крымчан законопроекты". По словам Кориневича, украинские власти уже подготовили "определенные наработки".
Также политики намерены вести информационную работу с жителями Крыма.
"Создание культурных, образовательных инициатив для крымчан, информационная составляющая и связи с гражданами можем определить как второй приоритет", — цитирует его УНИАН.
Кроме того, Украина планирует заняться защитой прав человека на полуострове.
"Это может быть как содействие в получении паспорта или временного жилья и других вопросов", — заключил Кориневич.
В августе Руслан Рябошапка, занимавший тогда должность заместителя главы президентского офиса, заявил, что рабочая группа "по вопросам реинтеграции оккупированных территорий" разработает стратегию по возвращению Донбасса и Крыма. К 2020 году в Киеве намерены представить первый пакет инициатив.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Тогда за воссоединение с Россией высказались более 96 процентов избирателей республики. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.