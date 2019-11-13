ООП призвала международное сообщество прекратить удары Израиля по Газе

ГАЗА, 13 ноя - РИА Новости. Центральный комитет Центральный комитет Организации освобождения Палестины (ООП) призвал международное сообщество прекратить удары Израиля по сектору Газа , сообщил РИА Новости член ЦК ООП Саеб Эрикат.

"В результате варварской израильской агрессии против сектора Газа за 24 часа погибли 23 палестинца, в том числе три ребенка и одна женщина. Семьдесят человек получили ранения, среди них 30 детей и 13 женщин", - заявил Эрикат.

"Мы призываем международное сообщество прекратить израильскую варварскую агрессию против сектора Газа", - добавил он.

Заместитель министра образования сектора Газа Зиад Табет заявила агентству ар-Рай, что 15 школ в разных районах анклава пострадали от продолжающейся израильской эскалации.

Ранее пресс-секретарь министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра сообщил, что 23 человека погибли в результате ударов израильской армии по сектору Газа.

Также сообщалось, что в среду утром сигналы оповещения о ракетных атаках прозвучали в районах Израиля, прилегающих к сектору Газа, а также в Ашкелоне. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, с начала вооруженного противостояния во вторник утром более 250 ракет были выпущены по Израилю из сектора Газа.