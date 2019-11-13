ООП призвала международное сообщество прекратить удары Израиля по Газе

ГАЗА, 13 ноя - РИА Новости. Центральный комитет Организации освобождения Палестины (ООП) призвал международное сообщество прекратить удары Израиля по сектору Газа, сообщил РИА Новости член ЦК ООП Саеб Эрикат.
"В результате варварской израильской агрессии против сектора Газа за 24 часа погибли 23 палестинца, в том числе три ребенка и одна женщина. Семьдесят человек получили ранения, среди них 30 детей и 13 женщин", - заявил Эрикат.
"Мы призываем международное сообщество прекратить израильскую варварскую агрессию против сектора Газа", - добавил он.
Заместитель министра образования сектора Газа Зиад Табет заявила агентству ар-Рай, что 15 школ в разных районах анклава пострадали от продолжающейся израильской эскалации.
Ранее пресс-секретарь министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра сообщил, что 23 человека погибли в результате ударов израильской армии по сектору Газа.
Также сообщалось, что в среду утром сигналы оповещения о ракетных атаках прозвучали в районах Израиля, прилегающих к сектору Газа, а также в Ашкелоне. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, с начала вооруженного противостояния во вторник утром более 250 ракет были выпущены по Израилю из сектора Газа.
Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата в ночь на вторник.