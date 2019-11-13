Банк "Восточный" подал новый иск к Baring Vostok и Майклу Калви

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Амурской области зарегистрировал иск банка "Восточный", мажоритарным акционером которого является "Финвижн" Артема Аветисяна, о взыскании более 8,8 миллиарда рублей с подконтрольной инвестфонду Арбитражный суд Амурской области зарегистрировал иск банка "Восточный", мажоритарным акционером которого является "Финвижн" Артема Аветисяна, о взыскании более 8,8 миллиарда рублей с подконтрольной инвестфонду Baring Vostok компании Evison и старшего партнера фонда Майкла Калви

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд в среду, к производству он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не указаны.

"На данный момент мы не получали копию иска", - сообщили РИА Новости в Baring Vostok.

Амурский арбитражный суд в настоящее время рассматривает другой крупный иск "Восточного" к тем же соответчиками – о взыскании более 9,8 миллиарда рублей убытков. Ранее в рамках этого иска суд в качестве обеспечительных мер наложил арест на весь пакет акций миноритария "Восточного" Evison Holdings Ltd - 41,6%.

Компания Аветисяна ранее в этом году после судебного решения получила контроль в банке "Восточный". Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.