Шведский суд арестовал иранца по делам о совершенных в 1988 году убийствах

"Гражданин Ирана был сегодня арестован судом Стокгольма по подозрению в нарушении международного законодательства, тяжких преступлениях и убийствах, совершенных в период с 28 июля 1988 года по 31 августа 1988 года в Тегеране", - говорится в заявлении прокуратуры. До 11 декабря прокуратура должна принять решение о вынесении официальных обвинений.