Шведский суд арестовал иранца по делам о совершенных в 1988 году убийствах

СТОКГОЛЬМ, 13 ноя - РИА Новости. Суд в Стокгольме в среду арестовал гражданина Ирана, который подозревается в нарушении международного законодательства и убийствах, совершенных в Иране в 1988 году, говорится в заявлении прокуратуры.
"Гражданин Ирана был сегодня арестован судом Стокгольма по подозрению в нарушении международного законодательства, тяжких преступлениях и убийствах, совершенных в период с 28 июля 1988 года по 31 августа 1988 года в Тегеране", - говорится в заявлении прокуратуры. До 11 декабря прокуратура должна принять решение о вынесении официальных обвинений.
Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на шведское агентство TT, 58-летний мужчина был задержан в аэропорту Стокгольма 9 ноября. Предположительно, он причастен к казни диссидентов. Задержанный отрицает свою вину.