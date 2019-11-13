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РИА Новости

Шведский суд арестовал иранца по делам о совершенных в 1988 году убийствах

18:05 13.11.2019
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© Flickr / Dmitri FedortchenkoАвтомобиль шведской полиции
Автомобиль шведской полиции
© Flickr / Dmitri Fedortchenko
Автомобиль шведской полиции. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 13 ноя - РИА Новости. Суд в Стокгольме в среду арестовал гражданина Ирана, который подозревается в нарушении международного законодательства и убийствах, совершенных в Иране в 1988 году, говорится в заявлении прокуратуры.
"Гражданин Ирана был сегодня арестован судом Стокгольма по подозрению в нарушении международного законодательства, тяжких преступлениях и убийствах, совершенных в период с 28 июля 1988 года по 31 августа 1988 года в Тегеране", - говорится в заявлении прокуратуры. До 11 декабря прокуратура должна принять решение о вынесении официальных обвинений.
Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на шведское агентство TT, 58-летний мужчина был задержан в аэропорту Стокгольма 9 ноября. Предположительно, он причастен к казни диссидентов. Задержанный отрицает свою вину.
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