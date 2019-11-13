В ЕС воздержались от оценок визита Лукашенко в Австрию

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. В Евросоюзе следили за визитом белорусского лидера Александра Лукашенко в Австрию, но воздерживаются от конкретных оценок его влияния на отношения с союзом в целом, отмечая двусторонний характер переговоров, заявил в среду РИА Новости чиновник в структурах ЕС.

Лукашенко во вторник впервые с 2016 года посетил страну ЕС. В рамках визита он провел переговоры с австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом и принял участие в экономическом форуме вместе с председателем Национального совета Австрии.

"Мы в курсе состоявшегося визита президента Александра Лукашенко в Австрию. Это двусторонний государственный визит", - сказал уполномоченный чиновник, отвечая на просьбу прокомментировать это событие и оценить, как оно может повлиять на перспективы отношений с ЕС в целом. Он напомнил, что "президента Лукашенко пригласил его коллега, президент Австрии".

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли состояться отложенный ранее визит в Минск главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, собеседник агентства отметил, что в ЕС "дадут знать, когда будет, что объявить".

В начале октября визит Могерини в Белоруссию был отложен, как сообщали в ЕС, "в связи с рядом изменений повестки дня различных участников, а также после контактов с принимающей белорусской стороной".