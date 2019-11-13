В ЕС воздержались от оценок визита Лукашенко в Австрию

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. В Евросоюзе следили за визитом белорусского лидера Александра Лукашенко в Австрию, но воздерживаются от конкретных оценок его влияния на отношения с союзом в целом, отмечая двусторонний характер переговоров, заявил в среду РИА Новости чиновник в структурах ЕС.
Лукашенко во вторник впервые с 2016 года посетил страну ЕС. В рамках визита он провел переговоры с австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом и принял участие в экономическом форуме вместе с председателем Национального совета Австрии.
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"Мы в курсе состоявшегося визита президента Александра Лукашенко в Австрию. Это двусторонний государственный визит", - сказал уполномоченный чиновник, отвечая на просьбу прокомментировать это событие и оценить, как оно может повлиять на перспективы отношений с ЕС в целом. Он напомнил, что "президента Лукашенко пригласил его коллега, президент Австрии".
Отвечая на уточняющий вопрос, может ли состояться отложенный ранее визит в Минск главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, собеседник агентства отметил, что в ЕС "дадут знать, когда будет, что объявить".
В начале октября визит Могерини в Белоруссию был отложен, как сообщали в ЕС, "в связи с рядом изменений повестки дня различных участников, а также после контактов с принимающей белорусской стороной".
В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. ЕС снял с Белоруссии, до этого находившейся под политическим и экономическим давлением со стороны Запада около 20 лет, практически все санкции, за исключением нескольких ограничительных мер. В том числе были сняты личные, визовые ограничения против Лукашенко, которые не позволяли осуществлять визиты в страны ЕС. Однако до 28 февраля 2020 года продолжают действовать ограничения на поставки оружия.