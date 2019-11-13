Ватикан "принял к сведению" решение суда в отношении кардинала Пелла

ВАТИКАН, 13 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Святой престол принял к сведению решение Высокого суда (высшей судебной инстанции) Австралии, принявшего к рассмотрению апелляцию кардинала Джорджа Пелла, который ранее был признан судебными органами этой страны виновным в сексуальном насилии над детьми, сообщил в среду глава ватиканской пресс-службы Маттео Бруни.

"Подтверждая свое доверие к австралийскому правосудию, Святой престол принимает к сведению решение Высокого суда, имея в виду, что кардинал Пелл всегда утверждал, что невиновен", - заявил официальный представитель Ватикана.

"Пользуясь случаем, Святой престол еще раз подтверждает свою близость к пострадавшим по причине домогательств со стороны членов клира", - отметил Бруни.

В декабре 2018 года Мельбурнский суд присяжных признал 77-летнего австралийского кардинала виновным в сексуальных домогательствах в отношении двух 13-летних певчих церковного хора. Преступления были совершены прелатом в 1996 году в бытность архиепископом Мельбурна. По решению суда Пелл был заключен под стражу.

В августе апелляционный суд австралийского штата Виктория подтвердил решение суда первой инстанции, приговорившего Пелла к шести годам лишения свободы, однако адвокаты кардинала обратились с ходатайством об апелляции в Высокий суд Австралии.

Ранее в отношении Пелла по указанию папы Римского Франциска были введены "предупредительные меры". Речь идет о том, что до вынесения окончательного судебного решения прелату запрещено церковное служение, а также любые контакты с несовершеннолетними. В феврале Ватикан объявил, что Конгрегация доктрины веры (бывшая Святая инквизиция) займется рассмотрением дела кардинала Пелла "методами и в сроки, установленными каноническими нормами".