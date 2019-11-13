Ватикан "принял к сведению" решение суда в отношении кардинала Пелла

ВАТИКАН, 13 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Святой престол принял к сведению решение Высокого суда (высшей судебной инстанции) Австралии, принявшего к рассмотрению апелляцию кардинала Джорджа Пелла, который ранее был признан судебными органами этой страны виновным в сексуальном насилии над детьми, сообщил в среду глава ватиканской пресс-службы Маттео Бруни.
"Подтверждая свое доверие к австралийскому правосудию, Святой престол принимает к сведению решение Высокого суда, имея в виду, что кардинал Пелл всегда утверждал, что невиновен", - заявил официальный представитель Ватикана.
"Пользуясь случаем, Святой престол еще раз подтверждает свою близость к пострадавшим по причине домогательств со стороны членов клира", - отметил Бруни.
В декабре 2018 года Мельбурнский суд присяжных признал 77-летнего австралийского кардинала виновным в сексуальных домогательствах в отношении двух 13-летних певчих церковного хора. Преступления были совершены прелатом в 1996 году в бытность архиепископом Мельбурна. По решению суда Пелл был заключен под стражу.
В августе апелляционный суд австралийского штата Виктория подтвердил решение суда первой инстанции, приговорившего Пелла к шести годам лишения свободы, однако адвокаты кардинала обратились с ходатайством об апелляции в Высокий суд Австралии.
Ранее в отношении Пелла по указанию папы Римского Франциска были введены "предупредительные меры". Речь идет о том, что до вынесения окончательного судебного решения прелату запрещено церковное служение, а также любые контакты с несовершеннолетними. В феврале Ватикан объявил, что Конгрегация доктрины веры (бывшая Святая инквизиция) займется рассмотрением дела кардинала Пелла "методами и в сроки, установленными каноническими нормами".
Кардинал Пелл считался одним из наиболее влиятельных членов Римской курии. На конклаве 2013 года, когда папой Римским был избран кардинал Хорхе Марио Бергольо, принявший имя Франциск, Пелл рассматривался в качестве одного из наиболее вероятных претендентов на Апостольский престол. В феврале 2014 года понтифик назначил его префектом Секретариата по делам экономики, поручив проведение масштабной реформы всей финансовой системы Святого престола.