В Кремле заявили о согласовании позиции БРИКС по Боливии

БРАЗИЛИА, 13 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что согласование текста совместных документов лидеров стран БРИКС еще идет, поэтому пока рано говорить, будет ли отражена в заявлении позиция БРИКС по Боливии.
"Пока рано об этом говорить, пока идёт согласование текста", - сказал Песков РИА Новости.
Вчера, 11:07Сказано в эфире"Опять бунты, пожары…" Эксперт назвала варианты развития событий в БоливииЭво Моралес назвал "коварным ударом" передачу президентской власти в Боливии оппозиционному сенатору Жанин Аньес. О том, как может развиваться ситуация, в эфире радио Sputnik рассказала эксперт Анастасия Рудницкая.
На состоявшихся 20 октября выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената. Моралес уже покинул страну.
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес во вторник заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства страны. Конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти.
Вооруженные силы Боливии выразили поддержку Аньес, исполняющей обязанности президента Боливии после отставки Моралеса, и заявили о готовности работать с ней.