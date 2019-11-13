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РИА Новости

В Сан-Марино назначили первого почетного консула России

17:59 13.11.2019 (обновлено: 18:00 13.11.2019)
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CC BY 2.0 / Martin Holland / DSC_9874Сан-Марино
Сан-Марино
CC BY 2.0 / Martin Holland / DSC_9874
Сан-Марино. Архивное фото
РИМ, 13 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Первым почетным консулом России в республике Сан-Марино назначен местный адвокат Деннис Беккари, сообщили российским журналистам в этом карликовом государстве.
В разговоре с РИА Новости Беккари рассказал, что документы с запросом на получение им должности поступили в Государственный конгресс Сан-Марино несколько недель назад, и в среду местные власти опубликовали распоряжение о его назначении.
Беккари с 2010 года занимается адвокатской практикой в сфере транспортного права.
"Прежде всего, отношения установились благодаря моей профессиональной деятельности. У меня есть несколько русских клиентов. В основном я занимаюсь авиацией, консультируя их по вопросом наших норматив и транспортного права" - рассказал юрист.
По его словам, одним из первых его планов на посту почетного консула станет организация выставки, посвященной юбилею романа Достоевского "Идиот", написанного во Флоренции. Мероприятие должно пройти в Сан-Марино в начале декабря.
"Я намерен продвигать культурное направление. Помимо бюрократической помощи россиянам я бы хотел развивать такие инициативы, как эта, которые знакомили и сблизили наши страны", - сказал Беккари.
Ранее государственный секретарь по иностранным делам, политическим вопросам и проблемам юстиции Сан-Марино Никола Ренци в интервью РИА Новости сообщил, что это руководство старейшей в мире республики намерено рассмотреть вопрос об открытии посольства в Москве. В настоящее время посольства Сан-Марино в России нет. Функции посольства России в Сан-Марино выполняет посольство России в Италии, которое находится в Риме.
Сан-Марино является одной из самых маленьких стран в мире площадью всего около 60 квадратных километров. Со всех сторон Сан-Марино окружён территорией Италии. В своих нынешних границах республика также является самым старым государством Европы. Главами государства по традиции являются два капитана-регента, которые избираются на полгода.
Несмотря на скромный размер, Сан-Марино ведёт независимую внешнюю политику, страна не входит ни в НАТО, ни в Евросоюз. Одно из немногих европейских государств, Сан-Марино не стал вводить санкции против России из-за событий на Украине в 2014 году, вопреки внешнему давлению.
Введение санкций против России и ответные шаги
1 сентября 2017, 14:00
Введение санкций против России и ответные шаги
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Сан-МариноРоссияВ мире
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