В Сан-Марино назначили первого почетного консула России

РИМ, 13 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Первым почетным консулом Первым почетным консулом России в республике Сан-Марино назначен местный адвокат Деннис Беккари, сообщили российским журналистам в этом карликовом государстве.

В разговоре с РИА Новости Беккари рассказал, что документы с запросом на получение им должности поступили в Государственный конгресс Сан-Марино несколько недель назад, и в среду местные власти опубликовали распоряжение о его назначении.

Беккари с 2010 года занимается адвокатской практикой в сфере транспортного права.

"Прежде всего, отношения установились благодаря моей профессиональной деятельности. У меня есть несколько русских клиентов. В основном я занимаюсь авиацией, консультируя их по вопросом наших норматив и транспортного права" - рассказал юрист.

По его словам, одним из первых его планов на посту почетного консула станет организация выставки, посвященной юбилею романа Достоевского "Идиот", написанного во Флоренции. Мероприятие должно пройти в Сан-Марино в начале декабря.

"Я намерен продвигать культурное направление. Помимо бюрократической помощи россиянам я бы хотел развивать такие инициативы, как эта, которые знакомили и сблизили наши страны", - сказал Беккари.

Ранее государственный секретарь по иностранным делам, политическим вопросам и проблемам юстиции Сан-Марино Никола Ренци в интервью РИА Новости сообщил, что это руководство старейшей в мире республики намерено рассмотреть вопрос об открытии посольства в Москве. В настоящее время посольства Сан-Марино в России нет. Функции посольства России в Сан-Марино выполняет посольство России в Италии, которое находится в Риме.

Сан-Марино является одной из самых маленьких стран в мире площадью всего около 60 квадратных километров. Со всех сторон Сан-Марино окружён территорией Италии. В своих нынешних границах республика также является самым старым государством Европы. Главами государства по традиции являются два капитана-регента, которые избираются на полгода.