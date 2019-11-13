Суд в Москве арестовал возможного соучастника экс-мэра Истры

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы арестовал до 6 января бизнесмена Алексея Деньгина, предположительно, являющегося соучастником бывшего мэра подмосковной Истры Андрея Вихарева, по делу о мошенничестве.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Деньгина меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
Ориентировка на розыск Андрея Вихарева и Алексея Деньгина
Ориентировка на розыск Андрея Вихарева и Алексея Деньгина
По данным суда, Деньгину вменяется два эпизода мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и легализация денежных средств (часть 4 статьи 174.1).
По информации СМИ, предприниматель проходит по делу Вихарева.
Как сообщает РБК со ссылкой на источник, Вихарев, который был избран главой Истры в декабре 2018 года, а в сентябре сообщил об уходе в отставку по состоянию здоровья, 7 ноября был задержан по подозрению в должностных преступлениях. Находясь под подпиской о невыезде, Вихарев скрылся от следствия, его объявили в федеральный розыск, утверждает издание.