Песков: говорить о возможной двусторонней встрече Путина и Зеленского рано

БРАЗИЛИА, 13 ноя - РИА Новости. Говорить о возможности двусторонней встречи президента РФ Владимир Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского рано, сейчас акцент на подготовке к саммиту в нормандском формате, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Пока рано говорить, мы акцентируемся сейчас на подготовке к нормандскому формату", - сказал Песков в ответ на вопрос, возможна ли встреча двух президентов до нормандского саммита.
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Ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести переговоры Путина и Зеленского в Казахстане. Назарбаев добавил, что уже получил согласие украинского президента на встречу тет-а-тет и сообщил о своем предложении российскому лидеру.
Дата саммита нормандской четверки - Россия, Украина, ФРГ, Франция - еще не определена, пока идет подготовка к нему.
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