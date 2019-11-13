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РИА Новости

Песков: говорить о возможной двусторонней встрече Путина и Зеленского рано

17:56 13.11.2019 (обновлено: 17:58 13.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БРАЗИЛИА, 13 ноя - РИА Новости. Говорить о возможности двусторонней встречи президента РФ Владимир Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского рано, сейчас акцент на подготовке к саммиту в нормандском формате, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Пока рано говорить, мы акцентируемся сейчас на подготовке к нормандскому формату", - сказал Песков в ответ на вопрос, возможна ли встреча двух президентов до нормандского саммита.
Президент РФ Владимир Путин
12 ноября, 12:46
Эксперт не видит целесообразности во встрече Путина и Зеленского
Ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести переговоры Путина и Зеленского в Казахстане. Назарбаев добавил, что уже получил согласие украинского президента на встречу тет-а-тет и сообщил о своем предложении российскому лидеру.
Дата саммита нормандской четверки - Россия, Украина, ФРГ, Франция - еще не определена, пока идет подготовка к нему.
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14 сентября, 05:31
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Владимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
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