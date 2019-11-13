Филиппинский депутат отметила сходство соотечественников с русскими

"Мы не ожидали, что русские люди такие замечательные. Думаю, вы больше похожи характером на нас, азиатов. Вы знаете, люди здесь очень теплые и добрые", - сказала РИА Новости Хофер.
"Здесь очень вкусная икра. Водка - тоже, мы хорошо проводим время. Вечером выпиваем, утром работаем", - смеясь, добавила депутат.
Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев в среду в Совете Федерации провел встречу с делегацией комитета по международным делам палаты представителей конгресса Республики Филиппины во главе с его председателем Анн Хофер.
3 октября, 03:40Межгосударственные отношения России и Филиппин