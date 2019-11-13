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РИА Новости

Филиппинский депутат отметила сходство соотечественников с русскими

17:55 13.11.2019 (обновлено: 17:57 13.11.2019)
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© Фото : Совет Федерации Российской ФедерацииВстреча Константина Косачева с делегацией комитета по международным делам палаты представителей конгресса Республики Филиппины во главе с Анн Хофер.
Встреча Константина Косачева с делегацией комитета по международным делам палаты представителей конгресса Республики Филиппины во главе с Анн Хофер.
© Фото : Совет Федерации Российской Федерации
Встреча Константина Косачева с делегацией комитета по международным делам палаты представителей конгресса Республики Филиппины во главе с Анн Хофер.
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Русские люди своей теплотой и характером похожи на филиппинцев, считает председатель комитета по международным делам палаты представителей конгресса Республики Филиппины Анн Хофер.
"Мы не ожидали, что русские люди такие замечательные. Думаю, вы больше похожи характером на нас, азиатов. Вы знаете, люди здесь очень теплые и добрые", - сказала РИА Новости Хофер.
"Здесь очень вкусная икра. Водка - тоже, мы хорошо проводим время. Вечером выпиваем, утром работаем", - смеясь, добавила депутат.
Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев в среду в Совете Федерации провел встречу с делегацией комитета по международным делам палаты представителей конгресса Республики Филиппины во главе с его председателем Анн Хофер.
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