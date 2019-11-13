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РИА Новости

В Салехарде росгвардейцы спасли провалившуюся в люк девятилетнюю девочку

17:54 13.11.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Девятилетняя девочка провалилась в канализационный люк в Салехарде, из западни ее вызволили сотрудники Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Салехарду прапорщик Игорь Нензелов и старшина Александр Благинин во время патрулирования обнаружили и спасли 9-летнюю девочку, упавшую в открытый канализационный люк по дороге из школы", - рассказали в ведомстве.
Девочка, сообщили в Росгвардии, "отделалась легким испугом". Росгвардейцы выяснили, где она живет, и вернули ее родителям.
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1902202
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РосгвардияСалехардПроисшествия
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