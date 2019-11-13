В Салехарде росгвардейцы спасли провалившуюся в люк девятилетнюю девочку

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Девятилетняя девочка провалилась в канализационный люк в Салехарде, из западни ее вызволили сотрудники Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Салехарду прапорщик Игорь Нензелов и старшина Александр Благинин во время патрулирования обнаружили и спасли 9-летнюю девочку, упавшую в открытый канализационный люк по дороге из школы", - рассказали в ведомстве.
Девочка, сообщили в Росгвардии, "отделалась легким испугом". Росгвардейцы выяснили, где она живет, и вернули ее родителям.