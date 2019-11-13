СБ предложил развивать искусственный интеллект для оценки нацбезопасности

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Систему мониторинга состояния национальной безопасности в России надо развивать, в том числе с помощью технологий искусственного интеллекта, об этом шла речь на заседании межведомственной комиссии Систему мониторинга состояния национальной безопасности в России надо развивать, в том числе с помощью технологий искусственного интеллекта, об этом шла речь на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по проблемам стратегического планирования.

На заседании, которое провел секретарь Совбеза Николай Патрушев , обсуждались меры по совершенствованию системы государственного мониторинга состояния национальной безопасности, сообщила пресс-служба аппарата СБ.

Участники совещания отметили, что в России создана информационно-аналитическая система, призванная обеспечить сбор данных для оценки состояния национальной безопасности, заблаговременно выявлять негативные тенденции и кризисные ситуации. "Такой мониторинг необходим для оперативной выработки решений по реагированию на изменения внешней и внутренней обстановки", - поясняется в сообщении.

В совершенствовании нуждаются и методики оценки состояния нацбезопасности, а также организация мониторинга на уровне федеральных округов, также важно обеспечить взаимосвязь между мониторингом состояния национальной безопасности и мониторингом социально-экономического развития страны, отметили эксперты Совбеза.

"Отдельное внимание уделено вопросам моделирования развития ситуации, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. Эксперты Совета безопасности считают, что разработка и внедрение инструментов индикативного планирования даст возможность оценивать степень достижения стратегических целей на всех этапах и уровнях стратегического планирования", - говорится в сообщении.

Средством, обеспечивающим доступ к статистическим и иным данным, должна стать единая цифровая информационно-аналитическая платформа поддержки государственного управления и стратегического планирования в стране, отметили участники совещания.