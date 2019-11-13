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Архангельская область
Архангельская область
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РИА Новости

Расходы бюджета Поморья в 2020 году впервые превысят 100 млрд рублей

17:49 13.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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АРХАНГЕЛЬСК, 13 ноя – РИА Новости. Общий объем доходов бюджета Архангельской области за счет всех источников на 2020 год спрогнозирован в сумме 92,2 миллиарда рублей, расходов – 100,5 миллиарда рублей, говорится в проекте областного бюджета на на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, который принят в первом чтении депутатами областного Собрания.
При этом объем собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета вырос по сравнению с 2019 годом на 9% и составил 63,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
Как отметила, представляя проект бюджета, министр финансов области Елена Усачева, основные источники собственных доходов бюджета – это налоги на доходы физических лиц, на прибыль организаций, на имущество организаций и акцизы. Кроме того, федеральным бюджетом в 2020 будет предоставлено 53 вида субсидий, связанных в основном с реализацией национальных проектов. По всем федеральным субсидиям предусмотрено софинансирование из облбюджета. Кроме того, в доходную часть бюджета включены прогнозируемые средства от Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также поступления от ПАО "Газпром" и группы "Илим" по соглашениям с правительством области о строительстве социально значимых объектов.
В расходной части бюджета на реализацию региональных проектов, обеспечивающую достижение показателей федеральных и национальных проектов, предусмотрено выделить 14 миллиардов рублей.
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Увеличен объем расходов на заработную плату бюджетникам. Помимо традиционного обеспечения роста оплаты труда категорий работников по "майским указам", в бюджете 2020 года учтено повышение МРОТ и индексация фонда оплаты труда работников, не подпадающих под указы, в том числе государственных и муниципальных служащих. Индивидуальные решения по повышению оплаты труда коснулись квалифицированных специалистов, зарплата которых значительно ниже среднеобластных показателей или среднеотраслевых значений. Также дополнительное повышение зарплат с 1 января 2020 года предусмотрено для специалистов по соцработе и завотделениями в учреждениях соцобслуживания, для основного персонала противопожарной службы, ветеринарных специалистов, работников лесничеств.
Общий объем средств, направляемый на повышение заработной платы в 2020 году, составит 1,8 миллиарда рублей.
Отрасли социальной сферы (образование, здравоохранение, социальная политика, культура и спорт) заняли 62% в общей структуре расходов областного бюджета. Расходы на социальную политику увеличиваются на 1,6 миллиарда рублей.
Увеличение ассигнований на меры социальной поддержки позволит, прежде всего, проиндексировать ежемесячные выплаты ветеранам труда области. С 1 января 2020 года размер ЕДВ составит 856 рублей, отметили в пресс-службе.
Субвенция местным бюджетам на образование запланирована в размере 14,6 миллиарда рублей – увеличение составило 766 миллионов рублей. Впервые предусмотрены субсидии в размере 6,7 миллиона рублей на организацию безопасного подвоза учащихся и 30 миллионов – на благоустройство территорий образовательных организаций. За счет федеральных и областных средств в рамках нацпроекта выделено 153 миллиона рублей на закупку оборудования для создания "Точек роста" в сельских школах и малых городах и для внедрения в школах целевой модели цифровой образовательной среды.
В сфере здравоохранения затраты на ремонт учреждений здравоохранения вырастут на 8% - до 247 миллионов рублей. Расходы на исполнение полномочий в области культуры, туризма и архивного дела растут на 6%, на физкультуру и спорт – на 41%.
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Областная инвестиционная программа сформирована в объеме 3,4 миллиарда рублей - на 13% больше текущего года.
"Нет никаких сомнений, что все социальные обязательства будут выполнены с надлежащим темпом и ростом к тем, которые мы имели в этом году. Инвестиционная программа, которая обеспечивает в следующем году строительство 13 детских садов, семи больниц, огромного количества жилья по программе переселения, строительство дорог, подкреплена соответствующими финансовыми решениями. Эти решения еще будут дошлифовываться в рамках второго чтения, но у меня нет никаких сомнений, что мы получим бюджет развития и безусловного исполнения социальных обязательств", - цитирует пресс-служба комментарий губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
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Архангельская областьИгорь Орлов
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