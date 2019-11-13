Французский "человек-паук" поднялся на 152-метровый небоскреб под Парижем

Альпинисту-экстремалу удалось добраться до самых верхних этажей 152-метрового небоскреба. Как сообщает издание, 57-летнему Роберу оставалось всего несколько метров до вершины башни, но он не смог взобраться на крышу и проник в здание через окно.
Quand tu as oublié ton badge #Paris #Spiderman #LaDefense pic.twitter.com/AbfIaino6v— Eliana Maldonado (@ElianaMalcolm) 13 ноября 2019 г.
"Я работаю в башне Opus 12 прямо напротив небоскреба Ariane. В районе 11 часов мы заметили, что мужчина в желтом жилете и без снаряжения карабкался по фасаду соседнего здания. Издалека он казался спокойным и быстрым… Мы, без сомнения, были более напряжены, чем он!" - рассказал очевидец.
Спустившегося вниз Робера встретили представители полиции, которые наблюдали за происходящим. Они доставили экстремала в полицейский участок.
Знаменитый французский "человек-паук" Ален Робер, прославившийся тем, что без страховки и снаряжения залезает на небоскребы в разных странах мира, в октябре забрался на 230-метровое здание Salesforce Tower в лондонском Сити.
Восхождениями на высотные постройки по всему миру Робер занимается с 1994 года. За это время он совершил около 130 подъемов на различные объекты, среди которых самое высокое здание в мире - дубайская башня "Бурдж-Халифа".