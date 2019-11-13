Французский "человек-паук" поднялся на 152-метровый небоскреб под Парижем

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Французский "человек-паук" Ален Робер забрался на небоскреб Ariane в деловом квартале Дефанс в ближнем пригороде Французский "человек-паук" Ален Робер забрался на небоскреб Ariane в деловом квартале Дефанс в ближнем пригороде Парижа , сообщает газета Parisien

Альпинисту-экстремалу удалось добраться до самых верхних этажей 152-метрового небоскреба. Как сообщает издание, 57-летнему Роберу оставалось всего несколько метров до вершины башни, но он не смог взобраться на крышу и проник в здание через окно.

"Я работаю в башне Opus 12 прямо напротив небоскреба Ariane. В районе 11 часов мы заметили, что мужчина в желтом жилете и без снаряжения карабкался по фасаду соседнего здания. Издалека он казался спокойным и быстрым… Мы, без сомнения, были более напряжены, чем он!" - рассказал очевидец.

Спустившегося вниз Робера встретили представители полиции, которые наблюдали за происходящим. Они доставили экстремала в полицейский участок.

Знаменитый французский "человек-паук" Ален Робер, прославившийся тем, что без страховки и снаряжения залезает на небоскребы в разных странах мира, в октябре забрался на 230-метровое здание Salesforce Tower в лондонском Сити.