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РИА Новости

Французский "человек-паук" поднялся на 152-метровый небоскреб под Парижем

17:49 13.11.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкФранцузский скалолаз Ален Робер
Французский скалолаз Ален Робер
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Французский скалолаз Ален Робер. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Французский "человек-паук" Ален Робер забрался на небоскреб Ariane в деловом квартале Дефанс в ближнем пригороде Парижа, сообщает газета Parisien.
Альпинисту-экстремалу удалось добраться до самых верхних этажей 152-метрового небоскреба. Как сообщает издание, 57-летнему Роберу оставалось всего несколько метров до вершины башни, но он не смог взобраться на крышу и проник в здание через окно.
"Я работаю в башне Opus 12 прямо напротив небоскреба Ariane. В районе 11 часов мы заметили, что мужчина в желтом жилете и без снаряжения карабкался по фасаду соседнего здания. Издалека он казался спокойным и быстрым… Мы, без сомнения, были более напряжены, чем он!" - рассказал очевидец.
Спустившегося вниз Робера встретили представители полиции, которые наблюдали за происходящим. Они доставили экстремала в полицейский участок.
Знаменитый французский "человек-паук" Ален Робер, прославившийся тем, что без страховки и снаряжения залезает на небоскребы в разных странах мира, в октябре забрался на 230-метровое здание Salesforce Tower в лондонском Сити.
Восхождениями на высотные постройки по всему миру Робер занимается с 1994 года. За это время он совершил около 130 подъемов на различные объекты, среди которых самое высокое здание в мире - дубайская башня "Бурдж-Халифа".
Ален Робер, задержан немецкой полицией после того, как он забрался на высотное здание в Франкфурте-на-Майне. 28 сентября 2019
28 сентября, 16:21
В Германии французского "человека-паука" задержали за восхождение на здание
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ФранцияПарижВ мире
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