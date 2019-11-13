Зеленоградск получил международную премию за проект помощи бездомным котам

КАЛИНИНГРАД, 13 ноя - РИА Новости. Калининградский курортный город Калининградский курортный город Зеленоградск , расположенный на берегу Балтийского моря, удостоен крупнейшей в Восточной Европе премии в сфере коммуникаций за проект "Котошеф", сообщила пресс-служба правительства Калининградской области

Отмечается, что торжественная церемония чествования победителей премии Eventiada IPRA Golden World Awards прошла накануне в Москве в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Этой наградой отмечают лучшие коммуникационные проекты, реализованные корпорациями, государственными и общественными организациям в странах СНГ и Восточной Европы. По информации регионального правительства, в этом году заявки на участие в премии поступили из 13 стран мира.

"Зеленоградску вручена премия Eventiada IPRA Golden World Awards. Проект "Первый и единственный в мире котошеф" стал победителем премии в номинации "Лучший проект в области маркетинговых коммуникаций", - говорится в сообщении.

Зеленоградск славится своим доброжелательным отношением к кошкам — на многих улицах построены специальные домики для бездомных котов. Больше года назад в городе ввели должность "котошефа" - специалиста, который присматривает и кормит уличных котов. Его должность неизменно занимает жительница Зеленоградска Светлана Логунова.

В правительстве сообщили, что жюри оценило малозатратный, но при этом привлекательный и креативный проект "Первый и единственный в мире котошеф". Благодаря проекту курортный город прославился на весь мир - в Австралии ролик о Зеленоградске набрал несколько миллионов просмотров, в США вышли публикации в ведущих СМИ, в Японии о Зеленоградске сняли фильм и выпустили мангу.