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РИА Новости

Зеленоградск получил международную премию за проект помощи бездомным котам

17:44 13.11.2019
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© Фото : Правительство Калинградской областиКалининградский город Зеленоградск удостоен премии Eventiada IPRA Golden World Awards в сфере коммуникаций за проект "Котошеф"
Калининградский город Зеленоградск удостоен премии Eventiada IPRA Golden World Awards в сфере коммуникаций за проект Котошеф
© Фото : Правительство Калинградской области
Калининградский город Зеленоградск удостоен премии Eventiada IPRA Golden World Awards в сфере коммуникаций за проект "Котошеф"
КАЛИНИНГРАД, 13 ноя - РИА Новости. Калининградский курортный город Зеленоградск, расположенный на берегу Балтийского моря, удостоен крупнейшей в Восточной Европе премии в сфере коммуникаций за проект "Котошеф", сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.
Отмечается, что торжественная церемония чествования победителей премии Eventiada IPRA Golden World Awards прошла накануне в Москве в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Этой наградой отмечают лучшие коммуникационные проекты, реализованные корпорациями, государственными и общественными организациям в странах СНГ и Восточной Европы. По информации регионального правительства, в этом году заявки на участие в премии поступили из 13 стран мира.
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"Зеленоградску вручена премия Eventiada IPRA Golden World Awards. Проект "Первый и единственный в мире котошеф" стал победителем премии в номинации "Лучший проект в области маркетинговых коммуникаций", - говорится в сообщении.
Зеленоградск славится своим доброжелательным отношением к кошкам — на многих улицах построены специальные домики для бездомных котов. Больше года назад в городе ввели должность "котошефа" - специалиста, который присматривает и кормит уличных котов. Его должность неизменно занимает жительница Зеленоградска Светлана Логунова.
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В правительстве сообщили, что жюри оценило малозатратный, но при этом привлекательный и креативный проект "Первый и единственный в мире котошеф". Благодаря проекту курортный город прославился на весь мир - в Австралии ролик о Зеленоградске набрал несколько миллионов просмотров, в США вышли публикации в ведущих СМИ, в Японии о Зеленоградске сняли фильм и выпустили мангу.
Как отметили в правительстве, это не первая победа Зеленоградска. В сентябре проект "Зеленоградский котошеф" стал обладателем премии IPRA Golden World Awards в номинации Country, region and city. Ранее калининградский курорт победил в престижном конкурсе туристических событий "Золотые курорты России", взял гран-при фестиваля маркетинга SilverMercury.
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ЗеленоградскКалининградская областьОбщество
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