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РИА Новости

В Ижевске откроется библиотека нового поколения

17:43 13.11.2019
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CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
УФА, 13 ноя - РИА Новости. Власти Удмуртии откроют модельную библиотеку нового поколения в Ижевске, где в рамках нацпроекта "Культура" на сумму почти 7 миллионов рублей обновили книжный фонд, закупили новую технику и мебель, создав удобства для всех категорий читателей, сообщили в пресс-службе главы республики.
Ведомство отмечает, что с 2019 по 2024 годы в рамках реализации национального проекта "Культура", инициированного майским указом президента России Владимира Путина, в стране будет создано 660 муниципальных модельных библиотек нового поколения. В 2019 году победителями конкурсного отбора признаны 110 библиотек из 38 регионов страны. В Удмуртской республике в этот список вошла библиотека-филиал имени И.А. Наговицына муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система города Ижевска".
"Грант составил 5 миллионов рублей. Софинансирование из республиканского бюджета – 300 тысяч рублей, из бюджета города – 609 тысяч руб. Средства были направлены на модернизацию пространства, обновление книжного фонда, закупку мебели и оборудования, а также на повышение квалификации персонала. Дополнительно в рамках проекта "Большой ремонт" из бюджета было выделено 966 тысяч рублей на ремонт помещений библиотеки",- сообщает пресс-служба главы региона.
"На заседании совета по культуре и искусству Владимир Путин говорил, что одной из задач национального проекта в сфере культуры является своевременное и ритмичное комплектование фондов библиотек, в том числе новинками книжного рынка, а также повышение качества и разнообразия культурной жизни в малых городах и посёлках страны. Обновлённая библиотека имени И.А. Наговицына предложит населению спектр новых услуг, огромный выбор книжных новинок и станет точкой притяжения горожан, местом новых открытий. И мы обязательно продолжим эту работу", - прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов.
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Пресс-служба сообщает, что в первой модельной библиотеке Ижевска организовано семь функциональных пространств: "Малышариум" и медиа-студия, "Зал будущего" (зал информационных технологий), абонементы для детей и взрослых "Место твоего роста" и "Время читать", "Территория талантов" с мини-сценой, гостиный зал. При этом библиотека оснащена современным оборудованием: шлемы виртуальной реальности, проекторы, аудиосистема, ноутбуки и Wi-Fi.
"В библиотеке создана доступная среда для посетителей с ограниченными возможностями здоровья: оборудованы входная группа и санитарный узел, портативный пандус, тактильные таблички, мнемосхемы и кнопки вызова, есть стол для инвалидов с микролифтом. Открытие библиотеки состоится 20 ноября",- рассказали в пресс-службе главы Удмуртии.
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловВладимир ПутинУдмуртияИжевскОбщество
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