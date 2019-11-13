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Вологодская область
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РИА Новости

В Вытегре Вологодской области воссоздали облик дореволюционной набережной

17:42 13.11.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Вологодской областиРотонда в Вытегре
Ротонда в Вытегре
© Фото : пресс-служба правительства Вологодской области
ВОЛОГДА, 13 ноя – РИА Новости. Деревянную набережную в соответствии с архитектурными традициями XIX века воссоздали в городе Вытегре Вологодской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства области.
На реализацию проекта был получен грант Минстроя России, уточняет пресс-служба.
"План воссоздания исторического облика набережной вошел в топ-80 проектов-победителей и получил грант в размере 55 миллионов рублей. Год назад на градостроительном совете коллегиально мы установили сроки открытия нового туристического маршрута - 1 декабря 2019 года. Сегодня, осмотрев обновленную набережную, с уверенностью могу сказать - поручение выполнено досрочно", - цитирует пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова, посетившего Вытегру.
Губернатор сказал, что дальнейшая реконструкция набережной будет продолжена в рамках инвестпроекта "Русские берега". Он включает шесть субкластеров в разных районах Вологодской области. В Вытегре это проект "Вытегорье – корабельная сторона" и три объекта обеспечивающей инфраструктуры, которые могут рассчитывать на федеральное финансирование. Первым в списке стоит строительство набережной реки Вытегры от улице Урицкого до улицы Чехова.
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В перспективе вдоль набережной планируется проложить велодорожки, обустроить дополнительные спуски к воде, детский городок, построить пешеходный переход через реку Вытегру. Общая стоимость работ составит более 180 миллионов рублей, где 140 миллионов - доля федерального бюджета, 40 миллионов – средства области.
На втором и третьем этапах реализации проекта "Вытегорье - корабельная сторона" будет проведена реконструкция пассажирского причала и строительство инженерных сетей к музейно-туристскому комплексу "Богоявленский".
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Вологодская областьВытегра
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