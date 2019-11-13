В Вытегре Вологодской области воссоздали облик дореволюционной набережной

Губернатор сказал, что дальнейшая реконструкция набережной будет продолжена в рамках инвестпроекта "Русские берега". Он включает шесть субкластеров в разных районах Вологодской области. В Вытегре это проект "Вытегорье – корабельная сторона" и три объекта обеспечивающей инфраструктуры, которые могут рассчитывать на федеральное финансирование. Первым в списке стоит строительство набережной реки Вытегры от улице Урицкого до улицы Чехова.