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РИА Новости

Картину Рене Магритта продали почти за 20 миллионов долларов

18:28 13.11.2019
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© Фото : CHRISTIE'S 2019Картина Рене Магритта "Шестнадцатое сентября"
Картина Рене Магритта Шестнадцатое сентября
© Фото : CHRISTIE'S 2019
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Работу бельгийского художника Рене Магритта продали на аукционе Christie’s за 19,6 миллиона долларов, сообщает Artnews.com.
Вечерние торги в сегменте импрессионизма и модернизма в общей сложности принесли 191,9 миллиона долларов за 52 предмета.
Самым дорогим лотом стала картина Рене Магритта "Шестнадцатое сентября". Она была продана покупателю, который торговался по телефону, за 19,6 миллиона долларов. Изначально работа оценивалась от 7 до 10 миллионов долларов.
Полотно, написанное в 1957 году, — самая большая картина Магритта, 162 на 130,2 сантиметров.
Ее уже выставляли на торги в 2005 году в Sotheby’s за 6 миллионов долларов, но продать ее тогда не удалось.
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