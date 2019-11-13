Картину Рене Магритта продали почти за 20 миллионов долларов

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Работу бельгийского художника Рене Магритта продали на аукционе Christie’s за 19,6 миллиона долларов, . Работу бельгийского художника Рене Магритта продали на аукционе Christie’s за 19,6 миллиона долларов, сообщает Artnews.com.

Вечерние торги в сегменте импрессионизма и модернизма в общей сложности принесли 191,9 миллиона долларов за 52 предмета.

Самым дорогим лотом стала картина Рене Магритта "Шестнадцатое сентября". Она была продана покупателю, который торговался по телефону, за 19,6 миллиона долларов. Изначально работа оценивалась от 7 до 10 миллионов долларов.

Полотно, написанное в 1957 году, — самая большая картина Магритта, 162 на 130,2 сантиметров.