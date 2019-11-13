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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-13T19:50Z
https://ria.ru/20191113/1560896246.html
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РИА Новости

СМИ: американские войска заняли несколько нефтяных месторождений в Сирии

17:30 13.11.2019 (обновлено: 19:50 13.11.2019)
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© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
ДАМАСК, 13 ноя — РИА Новости. Американские военные вошли в Сирию через незаконный КПП на границе с Ираком и остановились в районе нефтяных месторождений на северо-востоке, сообщил государственный телеканал Al-Ikhbariya.
В составе колонны — 22 армейских автомобиля и две грузовых машины, передвигающиеся под прикрытием с воздуха.
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Около 90 процентов сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата. В октябре президент США Дональда Трамп объявил о выводе американских войск с территорий на севере арабской республики, однако вскоре сообщил, что часть военных останется.
По его словам, цель США — "охранять нефть" от боевиков "Исламского государства"*, поскольку раньше нефтедобыча в этом районе была главным источником их дохода. Американский лидер отметил, что, "возможно, настало время, чтобы курды перешли в этот нефтяной регион", поскольку "им нужны деньги".
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"Лезут лишь туда…" Эксперты назвали истинные цели США на востоке СирииДональд Трамп одобрил военную миссию США в нефтяных районах Сирии. Востоковеды и военные эксперты прокомментировали это решение американского лидера и рассказали, ждать ли нового обострения в регионе.
Представитель Пентагона Рэт Хоффман также заявлял, что прибыль от сирийской нефти идет именно курдам, а не американцам.
В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров считает, что США направляют доходы от нефти на поддержку лояльных им вооруженных формирований. Он подчеркнул, что это мешает урегулированию ситуации и сохраняет дополнительный серьезный раздражитель. Более того, министр отметил, что Вашингтон стремится отделить территории на восточном берегу реки Евфрат и делает все для того, чтобы создать там квазигосударство.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВойна в СирииСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Будем надеяться, бандиты будут уничтожены представителями законной власти.
13 ноября, 17:31
Евгений Д
10340166133
Молодцы. 90% , а Россия значит за 10% бьется .
13 ноября, 18:40
freizdorf
592801118
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