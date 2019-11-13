СМИ: американские войска заняли несколько нефтяных месторождений в Сирии

ДАМАСК, 13 ноя — РИА Новости. Американские военные вошли в Американские военные вошли в Сирию через незаконный КПП на границе с Ираком и остановились в районе нефтяных месторождений на северо-востоке, сообщил государственный телеканал Al-Ikhbariya

В составе колонны — 22 армейских автомобиля и две грузовых машины, передвигающиеся под прикрытием с воздуха.

Около 90 процентов сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата. В октябре президент США Дональда Трамп объявил о выводе американских войск с территорий на севере арабской республики, однако вскоре сообщил, что часть военных останется.

По его словам, цель США — "охранять нефть" от боевиков "Исламского государства"*, поскольку раньше нефтедобыча в этом районе была главным источником их дохода. Американский лидер отметил, что, "возможно, настало время, чтобы курды перешли в этот нефтяной регион", поскольку "им нужны деньги".

Представитель Пентагона Рэт Хоффман также заявлял, что прибыль от сирийской нефти идет именно курдам, а не американцам.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров считает, что США направляют доходы от нефти на поддержку лояльных им вооруженных формирований. Он подчеркнул, что это мешает урегулированию ситуации и сохраняет дополнительный серьезный раздражитель. Более того, министр отметил, что Вашингтон стремится отделить территории на восточном берегу реки Евфрат и делает все для того, чтобы создать там квазигосударство.