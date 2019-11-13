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РИА Новости

В Госдуме призвали Минфин выделить деньги на мусорную реформу

17:28 13.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российский экологический оператор не может обеспечить строительство объектов инфраструктуры для мусорной реформы, так как Минфин не выделяет необходимые средства для этого, заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов на профильном заседании в среду.
"Все здорово! Мы приняли поправки, мы дали возможность публично-правовой компании Российский экологический оператор (ППК РЭО) работать, а им есть на что работать? Если РЭО до сих пор от Минфина не получил средства, которые могли бы быть направлены в регионы на создание тех же мощностей по мусоропереработке", - сказал Бурматов.
Как пояснили в РЭО, общая потребность формирующейся отрасли в инвестициях на создание инфраструктуры - 282 миллиарда рублей, при этом это не включает стоимости, требуемой для создания заводов термической обработки для энерго- и теплогенерации. Средняя потребность регионов в мерах инвестиционной поддержки - около 300 миллионов рублей в расчете на один регион.
"При этом речь идет о средних и крупных объектах инфраструктуры, потребность в контейнерах и контейнерных площадках, мусоровозах, к примеру, не включена в эти цифры", - пояснили в РЭО.
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В качестве примера ситуации с отсутствием денежных средств в РЭО назвали Великий Новгород. Здесь подготовлены проекты по комплексному объекту в Боровичах по мусоросортировке, утилизации, производству RDF-топлива и полигону. При этом в Новгороде есть старый переполненный полигон, который необходимо реконструировать.
Согласно письму губернатора Новгородской области, которое имеется в распоряжении РИА Новости, проектно-сметная документация на строительство второй очереди полигона уже разработана региональным оператором. Также разработана документация для полигона Боровичи. Общая стоимость объектов более 1 миллиарда рублей. В письме губернатор области Андрей Никитин просит премьер-министра выделить деньги на строительство полигонов.
"Регион неоднократно обращался в Минприроды за получением финансирования и прорабатывает совместное создание объекта в Боровичах вместе с ППК РЭО. Но мы не может начать проект, потому что ни мы, ни Минприроды не можем получить финансирование", - пояснили в РЭО.
Комментарий Минфина РИА Новости получить не удалось.
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