В Госдуме призвали Минфин выделить деньги на мусорную реформу

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российский экологический оператор не может обеспечить строительство объектов инфраструктуры для мусорной реформы, так как Российский экологический оператор не может обеспечить строительство объектов инфраструктуры для мусорной реформы, так как Минфин не выделяет необходимые средства для этого, заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов на профильном заседании в среду.

"Все здорово! Мы приняли поправки, мы дали возможность публично-правовой компании Российский экологический оператор (ППК РЭО) работать, а им есть на что работать? Если РЭО до сих пор от Минфина не получил средства, которые могли бы быть направлены в регионы на создание тех же мощностей по мусоропереработке", - сказал Бурматов.

Как пояснили в РЭО, общая потребность формирующейся отрасли в инвестициях на создание инфраструктуры - 282 миллиарда рублей, при этом это не включает стоимости, требуемой для создания заводов термической обработки для энерго- и теплогенерации. Средняя потребность регионов в мерах инвестиционной поддержки - около 300 миллионов рублей в расчете на один регион.

"При этом речь идет о средних и крупных объектах инфраструктуры, потребность в контейнерах и контейнерных площадках, мусоровозах, к примеру, не включена в эти цифры", - пояснили в РЭО.

В качестве примера ситуации с отсутствием денежных средств в РЭО назвали Великий Новгород. Здесь подготовлены проекты по комплексному объекту в Боровичах по мусоросортировке, утилизации, производству RDF-топлива и полигону. При этом в Новгороде есть старый переполненный полигон, который необходимо реконструировать.

Согласно письму губернатора Новгородской области, которое имеется в распоряжении РИА Новости, проектно-сметная документация на строительство второй очереди полигона уже разработана региональным оператором. Также разработана документация для полигона Боровичи. Общая стоимость объектов более 1 миллиарда рублей. В письме губернатор области Андрей Никитин просит премьер-министра выделить деньги на строительство полигонов.

"Регион неоднократно обращался в Минприроды за получением финансирования и прорабатывает совместное создание объекта в Боровичах вместе с ППК РЭО. Но мы не может начать проект, потому что ни мы, ни Минприроды не можем получить финансирование", - пояснили в РЭО.