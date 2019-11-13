Путин внес изменения в процедуру выявления нарушений недропользования

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении административного расследования в случае, когда нарушение закона об охране собственности в части пользования недрами без лицензии требует долгой экспертизы.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Подписанным законом административный кодекс дополнен новым положением. Теперь при необходимости проведения долгой экспертизы после обнаружения нарушения закона об охране собственности в части пользования недрами без лицензии будет проводиться административное расследование.
Ранее эта норма распространялась только на самовольную добычу янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней.