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РИА Новости

Богданов обсудил с послом Армении вопросы сирийского урегулирования

17:22 13.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов обсудил с послом Армении в Москве Варданом Тоганяном вопросы взаимодействия на Ближнем Востоке, в том числе сирийское урегулирование, говорится в сообщении МИД России.
"В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы российско-армянского многопланового взаимодействия на Ближнем Востоке, в том числе по проблематике сирийского урегулирования", - отмечается в сообщении.
Во вторник МИД Армении распространил заявление, осудив террористический акт в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в результате которого погибли духовный пастырь Армянской католической церкви Камышли священник Овсеп Петоян и его отец священник Ибрагим Петоян. Ранения, по данным внешнеполитического ведомства, получил дьякон церкви.
Ранее в армянском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что, согласно различным источникам, террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за убийство священнослужителей, и призвали международное сообщество осудить продолжающиеся преследования и убийства на почве идентичности. В МИД отметили, что Армения продолжит содействовать стабилизации гуманитарной ситуации в Сирии.
Армянская община в Сирии считалась одной из самых крупных диаспор до начала конфликта в стране и насчитывала около 110 тысяч человек. В основном члены диаспоры жили в Алеппо (60 тысяч человек), Дамаске (7 тысяч), Латакии, Кесабе и Камышли. После начала сирийского кризиса, по разным оценкам, более 90 тысяч армян покинули Сирию. Ранее МИД Армении заявлял, что республика предоставила убежище свыше 22 тысячам граждан Сирии, став третьим в Европе государством по числу принятых сирийских беженцев относительно численности населения страны.
* террористическая организация, запрещенная в РФ
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Война в СирииВардан ТоганянВойна в СирииМихаил БогдановМИД РФМИД АрменииСирияРоссияАрменияВ мире
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