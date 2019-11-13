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РИА Наука
2019-11-13T18:19Z
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РИА Новости

Разработчики показали будущих "детей" робота "Федора"

17:21 13.11.2019 (обновлено: 18:19 13.11.2019)
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© Фото : РоскосмосАнтропоморфный робот Skybot F-850 на борту МКС
Антропоморфный робот Skybot F-850 на борту МКС
© Фото : Роскосмос
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 13 ноя - РИА Новости. Разработчик робота "Федора" НПО "Андроидная техника" представило на научной конференции в Центре подготовки космонавтов свое видение развития антропоморфной космической робототехники - один из потомков андроида станет "кентавром", другой сможет прогуляться по российской лунной базе после 2035 года.
Согласно презентации исполнительного директора НПО Евгения Дудорова, после состоявшегося полета робота "Федора" на космическом корабле "Союз" в рамках продолжения эксперимента "Испытатель" аналогичные "Федору" роботы полетят на корабле "Орёл" в автономный полет по орбите вокруг Земли, а затем на МКС.
© НПО "Андроидная техника"Презентация НПО "Андроидная техника"
Презентация НПО Андроидная техника
© НПО "Андроидная техника"
Презентация НПО "Андроидная техника"
"Дальше - то, что мы видим с нашей точки зрения как разработчики, и здесь во многом взгляды у нас коррелируют с коллегами из ракетно-космической корпорации "Энергия", ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса - Ред.), Центра подготовки космонавтов, эта работа, естественно, направлена на создание робототехнических комплексов, которые могут быть использованы для освоения Луны", - сказал он.
В 2036-2040 годах планируется создание совершенно нового человекоподобного робота в рамках проекта "Испытатель 2.0" и его отправка на российскую лунную базу. До этого, в 2031-2035 годах, на Луну предлагается запустить своеобразного "кентавра" - робота с человекоподобной верхней частью и шасси вместо ног. Проект получил название "Ровер-АТ".
Робота Федор в специальном футляре после полета на МКС на территории ракетно-космической корпорации Энергия
12 ноября, 12:29РИА Наука
Разработчик рассказал, когда робот "Федор" выйдет в открытый космос
Параллельно в рамках проект "Теледроид" ведётся создание робота (выглядящего как торс человека без ног) для решения задач в открытом космосе. Такой робот предназначен для эксплуатации на внешней поверхности Научно-энергетического модуля МКС. Запуск модуля планируется, как сообщалось ранее, в 2022 году.
В 2031-2035 годах предлагается реализовать второй этап работ. "Теледроид 2.0" будет предназначен для работы на поверхности окололунной станции.
В программе нашлось место и для робототехнического комплекса "Косморобот" от ЦНИИ робототехники и технической кибернетики. Работы по этой теме были закрыты в текущем году, хотя планировалось, что в 2020 году робот уже будет создан, но в дорожной карте на перспективу он указан.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАнтропоморфный робот SKYBOT F-850 "Фёдор", представленный на конференции "Пилотируемые полёты в космос" в Центре подготовки космонавтов
Антропоморфный робот SKYBOT F-850 Фёдор, представленный на конференции Пилотируемые полёты в космос в Центре подготовки космонавтов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Антропоморфный робот SKYBOT F-850 "Фёдор", представленный на конференции "Пилотируемые полёты в космос" в Центре подготовки космонавтов
Сам робот "Федор" отправился на околоземную орбиту 22 августа на корабле "Союз МС-14". Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. Робот вернулся на Землю 7 сентября. Во время полета он выполнил ряд заданий под управлением космонавта.
Исполнительный директор Роскосмоса Александр Блошенко подтвердил сегодня журналистам, что карьера слетавшего на МКС робота "Федора" окончена. "Именно этот робот никуда не полетит. Будут "дети" "Федора", - сказал он.
Ранее Дудоров рассказал РИА Новости, что через несколько лет на МКС может быть запущен потомок робота "Федора" - своеобразный "робот-Леонов", предназначенный для работы в открытом космосе. Кроме того, наработки по роботу "Федору" будут использованы для создания целого семейства различных космических роботов.
Робот Федор
1 октября, 10:52РИА Наука
Робот "Федор" вступился за корпорацию "Энергия"
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РИА НаукаРобот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)НПО "Андроидная техника"Международная космическая станция (МКС)РоскосмосЦНИИМАШЗвездный городок
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