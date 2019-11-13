МИД ответил на сообщения об "угрозе" Европе из-за "Северного потока — 2"

В МИД назвали публикацию клеветнической и отметили, что она посвящена состоявшейся в конце октября в Страсбурге презентации доклада "Исследование влияния проекта "Газпрома" на Европу" с "четко озвученным призывом к политическим и экономическим европейским элитам "переосмыслить сделку".

"Вновь обращаем внимание на то, что "Северный поток — 2" экономически выгоден как России, так и европейским потребителям. Его основная цель — упрочение сотрудничества между Россией и странами Европы в энергетической сфере. Искусственное нагнетание информационной истерии вокруг этого проекта, его бессмысленная политизация — абсолютно неприемлемы. Убеждены, что, несмотря на попытки дискредитации, "Северный поток — 2" будет успешно построен и введен в эксплуатацию", — говорится в комментарии министерства.

При этом в МИД обратили внимание на то, что среди авторов доклада нет ни одного признанного профессионала.

"Призывая европейские страны отказаться от строительства второй ветки газопровода "Северный поток", "исследователи" дублируют известные пропагандистские штампы об "угрозе для энергетической независимости Европы", "геополитическом инструменте России", "источнике загрязнения Балтийского моря". Голословно утверждается, что к строительству газопровода насильно привлекаются тысячи российских заключенных "под страхом пыток и сексуального насилия", — говорится в сообщении.

В рассуждениях о необходимости более широко говорить о поставках сжиженного газа в Европу с целью уменьшения "влияния "Газпрома" и Кремля" угадывается известная аргументация Вашингтона, стремящегося любой ценой не допустить появления на европейском рынке реального конкурента американскому СПГ, заключили дипломаты.

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.

В мае вступили в силу поправки к Газовой директиве ЕС, распространяющие некоторые правила европейского газового законодательства на морские участки трубопроводов, идущие в союз из третьих стран. В частности, речь идет об анбандлинге — разделении деятельности по добыче и транспортировке газа. То есть компания не может добывать газ и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется. Кроме того, в правилах есть требования устанавливать конкурентные тарифы на прокачку, а также допускать к трубе третьи стороны.