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РИА Новости

"АвтоВАЗ" начал продавать машины нового семейства Lada Granta в Египте

17:11 13.11.2019
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© LADALADA Granta #CLUB
LADA Granta #CLUB
© LADA
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "АвтоВАЗ" запустил продажи автомобилей нового семейства Lada Granta местной сборки в Египте, говорится в сообщении компании.
"12 ноября 2019 года в Каире состоялся старт продаж автомобилей нового семейства Lada Granta. Партнером "АвтоВАЗа" на рынке Египта выступила компания Al Amal Сo., которую с российским предприятием связывает более 20 лет сотрудничества – оно начиналось с локального выпуска классических моделей Lada. Lada Granta производится на заводе Al Amal в соответствии с высочайшим уровнем технологий и качества, отвечающих международному стандарту Alliance Production Way. В организации и наладке производства активно участвовали специалисты "АвтоВАЗа", - отмечается в сообщении компании.
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Как поясняет компания, автомобили доступны в официальной дилерской сети египетского партнера по цене от 158 тысяч египетских фунтов, или 632 тысяч рублей, с гарантией 2 года или 50 тысяч километров. Всего же в 2019 году продукция Волжского автозавода продавалась в 34 странах.
"Партнерские отношения "АвтоВАЗа" и Al Amal Co. имеют прочную историческую основу. В ходе совместной работы Al Amal уже выпустила на египетский рынок различные модели Lada, и сейчас новое семейство Granta направлено на максимальное удовлетворение запросов египетских потребителей. С выходом модели мы рассчитываем укрепить позиций Lada в Египте", - прокомментировал управляющий директор Lada Export Макс Миссана.
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АвтоАвтоВАЗLadaРоссияЕгипетВ мире
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