"АвтоВАЗ" начал продавать машины нового семейства Lada Granta в Египте

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "АвтоВАЗ" запустил продажи автомобилей нового семейства Lada Granta местной сборки в Египте , говорится в сообщении компании.

"12 ноября 2019 года в Каире состоялся старт продаж автомобилей нового семейства Lada Granta. Партнером "АвтоВАЗа" на рынке Египта выступила компания Al Amal Сo., которую с российским предприятием связывает более 20 лет сотрудничества – оно начиналось с локального выпуска классических моделей Lada. Lada Granta производится на заводе Al Amal в соответствии с высочайшим уровнем технологий и качества, отвечающих международному стандарту Alliance Production Way. В организации и наладке производства активно участвовали специалисты "АвтоВАЗа", - отмечается в сообщении компании.

Как поясняет компания, автомобили доступны в официальной дилерской сети египетского партнера по цене от 158 тысяч египетских фунтов, или 632 тысяч рублей, с гарантией 2 года или 50 тысяч километров. Всего же в 2019 году продукция Волжского автозавода продавалась в 34 странах.