Во "Всемирный день шопинга" россияне потратили на AliExpress 17 млрд рублей

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россияне потратили на онлайн-площадке AliExpress 17,2 миллиарда рублей в рамках "Всемирного дня шопинга", говорится в сообщении пресс-службы AliExpress Россия.
Глобальная распродажа, приуроченная ко Всемирному дню шопинга, прошла с 11 по 12 ноября. В России она проводилась в этом году в шестой раз. "За два дня 5 миллионов россиян совершили на AliExpress Россия более 30 миллионов покупок на 17,2 миллиарда рублей. В среднем, это около 350 миллионов рублей в час, при этом в пиковые часы он превышал миллиард рублей", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, более 15% оборота пришлось на российских продавцов. А общее количество товаров, продаваемых российскими производителями и магазинами, увеличилось в 17 раз по сравнению с распродажей прошлого года.
Всего в распродаже AliExpress в России приняли участие более 150 тысяч продавцов из разных стран мира. Самыми популярными категориями стали: одежда, товары для дома, электроника и детские товары.