Во "Всемирный день шопинга" россияне потратили на AliExpress 17 млрд рублей

Глобальная распродажа, приуроченная ко Всемирному дню шопинга, прошла с 11 по 12 ноября. В России она проводилась в этом году в шестой раз. "За два дня 5 миллионов россиян совершили на AliExpress Россия более 30 миллионов покупок на 17,2 миллиарда рублей. В среднем, это около 350 миллионов рублей в час, при этом в пиковые часы он превышал миллиард рублей", - говорится в сообщении.