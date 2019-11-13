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Политический кризис в Молдавии
2019-11-13T17:03Z
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РИА Новости

Соцпартия Молдавии начнет формирование нового правительства

17:00 13.11.2019 (обновлено: 17:03 13.11.2019)
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© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Крупнейшая в парламенте Молдавии фракция Соцпартии приступает к формированию нового правительства с участием президента и других фракций, сообщила в среду пресс-служба политсилы.
После консультаций с президентом в среду глава Соцпартии Зинаида Гречаный сообщила, что социалисты готовы к новому сотрудничеству с блоком ACUM при условии создания нового правительства. Блок ACUM, в свою очередь, настаивает на том, что отправленная в отставку Майя Санду должна вновь стать премьером, кабмин также нужно переизбрать в неизменном составе. Демпартия отказалась от сотрудничества с кем-либо в парламенте, но готова рассмотреть возможность поддержки нового премьера.
"Мы, партия социалистов, заявляем, что мы поддержим инициативу президента Республики Молдова Игоря Додона по созданию правительства меньшинства, состоящего из профессионалов, технократов, аполитичных людей, для обеспечения развития Республики Молдова. Мы объявляем, что с сегодняшнего дня фракция ПСРМ переходит в режим формирования нового правительства с участием президента РМ и других парламентских фракций", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Соцпартии.
Социалисты отметили, что ждут диалога со всеми депутатами и парламентскими фракциями, чтобы определить оптимальную формулу для формирования правительства технократов. "В то же время мы объявляем, что не будем создавать еще одну коалицию или альянс с другими фракциями в парламенте. Следующее правительство будет техническим, а не политическим. Однако, хотя это будет аполитичное правительство, оно будет иметь все полномочия для реализации экономических и социальных проектов ПСРМ", - отмечается в заявлении.
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Согласно законодательству Молдавии, после отставки правительства парламент должен утвердить новый кабинет министров в течение трех месяцев, этот срок истекает 12 февраля. Страну ждут досрочные парламентские выборы, если новый кабмин не будет утвержден до истечения срока.
Парламент Молдавии на заседании во вторник отправил в отставку правительство Майи Санду. Поводом послужило принятое ранее решение премьера взять на себя ответственность за изменение процедуры назначения генерального прокурора. Соцпартия Молдавии сочла это решение незаконным и нарушающим соглашение о сотрудничестве между социалистами и блоком ACUM, поэтому 8 ноября выдвинула правительству вотум недоверия.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако вице-председатель правящей тогда Демпартии Павел Филип хотел назначить досрочные выборы на 6 сентября. Через несколько дней Демпартия объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС Молдавии официально признал новое правительство 15 июня.
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