Празднование Дня окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года в Калуге

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов вручил на церемонии начала празднования грамоты о присвоении селу Дворцы и деревне Камельгино почетного звания Калужской области "Рубеж воинской доблести".
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов вручил на церемонии начала празднования грамоты о присвоении селу Дворцы и деревне Камельгино почетного звания Калужской области "Рубеж воинской доблести".
В концертном зале Калужской областной филармонии прошел праздничный концерт, посвященный Дню окончания Стояния на Угре.
На фото: выступление ансамбля танца и оркестра русских народных инструментов имени Е. М. Тришина.
В концертном зале Калужской областной филармонии прошел праздничный концерт, посвященный Дню окончания Стояния на Угре.
На фото: выступление ансамбля танца и оркестра русских народных инструментов имени Е. М. Тришина.
На фестивале состоялась премьера песни "Мы стояли на Угре", которую исполнила автор музыки — российская певица, пианистка, лауреат международных фестивалей и конкурсов Ольга Варвус.
На фестивале состоялась премьера песни "Мы стояли на Угре", которую исполнила автор музыки — российская певица, пианистка, лауреат международных фестивалей и конкурсов Ольга Варвус.
Фестиваль "УграФест" завершился концертом группы "Калинов мост". На фото: лидер группы Дмитрий Ревякин.
Фестиваль "УграФест" завершился концертом группы "Калинов мост". На фото: лидер группы Дмитрий Ревякин.
Организаторы фестиваля подготовили для горожан увлекательное соколиное шоу, рыцарский турнир, мастер-классы по росписи пряников, изготовлению глиняных игрушек, валянию шерсти и кузнецкому ремеслу. За три дня фестиваль посетили более 7 тысяч человек.
На фото: посетители мастер-класса по изготовлению изделий из кожи.
Организаторы фестиваля подготовили для горожан увлекательное соколиное шоу, рыцарский турнир, мастер-классы по росписи пряников, изготовлению глиняных игрушек, валянию шерсти и кузнецкому ремеслу. За три дня фестиваль посетили более 7 тысяч человек.
На фото: посетители мастер-класса по изготовлению изделий из кожи.
Ростовая кукла автобота Бамблби тоже участвовала в "УграФесте".
Ростовая кукла автобота Бамблби тоже участвовала в "УграФесте".
Мастер-класс по кузнечному делу на фестивале "УграФест".
Мастер-класс по кузнечному делу на фестивале "УграФест".
Мастер-класс по росписи пряников.
Бородач (ягнятник) на выставке птиц в рамках "УграФеста".
Бородач (ягнятник) на выставке птиц в рамках "УграФеста".
Египетский стервятник на выставке птиц в Калуге.
Участники Бугурты — массовых боев на рыцарском турнире в рамках фестиваля "УграФест" в Калуге.
Участники Бугурты — массовых боев на рыцарском турнире в рамках фестиваля "УграФест" в Калуге.
Схватка на рыцарском турнире в Калуге.
Беседа рыцарей.
Посетители перед картиной "Халка" на выставке картин П. Рыженко в областной филармонии.
Посетители перед картиной "Халка" на выставке картин П. Рыженко в областной филармонии.