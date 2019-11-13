Празднование Дня окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года в Калуге

Организаторы фестиваля подготовили для горожан увлекательное соколиное шоу, рыцарский турнир, мастер-классы по росписи пряников, изготовлению глиняных игрушек, валянию шерсти и кузнецкому ремеслу. За три дня фестиваль посетили более 7 тысяч человек.

На фото: посетители мастер-класса по изготовлению изделий из кожи.