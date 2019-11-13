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Калужская область
Калужская область
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РИА Новости

Празднование Дня окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года в Калуге

17:10 13.11.2019
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Фестиваль "УграФест", посвященный победному окончанию Великого стояния на реке Угре в 1480 году, прошел в Калужской области.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов вручил на церемонии начала празднования грамоты о присвоении селу Дворцы и деревне Камельгино почетного звания Калужской области "Рубеж воинской доблести".

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов с грамотой о присвоении селу Дворцы и деревне Камельгино сельского поселения Село Дворцы Дзержинского района почётного звания Калужской области Рубеж воинской доблести
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Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов вручил на церемонии начала празднования грамоты о присвоении селу Дворцы и деревне Камельгино почетного звания Калужской области "Рубеж воинской доблести".

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

В концертном зале Калужской областной филармонии прошел праздничный концерт, посвященный Дню окончания Стояния на Угре.

На фото: выступление ансамбля танца и оркестра русских народных инструментов имени Е. М. Тришина.

Выступление ансамбля танца и оркестра русских народных инструментов имени Е. М. Тришина в концертном зале Калужской областной филармонии, приуроченного ко Дню победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года
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В концертном зале Калужской областной филармонии прошел праздничный концерт, посвященный Дню окончания Стояния на Угре.

На фото: выступление ансамбля танца и оркестра русских народных инструментов имени Е. М. Тришина.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

На фестивале состоялась премьера песни "Мы стояли на Угре", которую исполнила автор музыки — российская певица, пианистка, лауреат международных фестивалей и конкурсов Ольга Варвус.

Певица Ольга Варвус выступает на праздновании Дня победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года в рамках фестиваля УграФест в Калуге
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На фестивале состоялась премьера песни "Мы стояли на Угре", которую исполнила автор музыки — российская певица, пианистка, лауреат международных фестивалей и конкурсов Ольга Варвус.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Фестиваль "УграФест" завершился концертом группы "Калинов мост". На фото: лидер группы Дмитрий Ревякин.

Лидер группы Калинов мост Дмитрий Ревякин выступает на концерте во время празднования Дня победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года в рамках фестиваля УграФест в Калуге
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Фестиваль "УграФест" завершился концертом группы "Калинов мост". На фото: лидер группы Дмитрий Ревякин.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Организаторы фестиваля подготовили для горожан увлекательное соколиное шоу, рыцарский турнир, мастер-классы по росписи пряников, изготовлению глиняных игрушек, валянию шерсти и кузнецкому ремеслу. За три дня фестиваль посетили более 7 тысяч человек.

На фото: посетители мастер-класса по изготовлению изделий из кожи.

Посетители на мастер-классе по изготовлению изделий из кожи во время празднования Дня победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года в рамках фестиваля УграФест в Калуге
5 из 14

Организаторы фестиваля подготовили для горожан увлекательное соколиное шоу, рыцарский турнир, мастер-классы по росписи пряников, изготовлению глиняных игрушек, валянию шерсти и кузнецкому ремеслу. За три дня фестиваль посетили более 7 тысяч человек.

На фото: посетители мастер-класса по изготовлению изделий из кожи.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Ростовая кукла автобота Бамблби тоже участвовала в "УграФесте".

Ростовая кукла автобота Бамблби на праздновании Дня победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года в рамках фестиваля УграФест в Калуге
6 из 14

Ростовая кукла автобота Бамблби тоже участвовала в "УграФесте".

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Мастер-класс по кузнечному делу на фестивале "УграФест".

Мастер-класс по кузнечному делу во время празднования Дня победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года в рамках фестиваля УграФест в Калуге
7 из 14

Мастер-класс по кузнечному делу на фестивале "УграФест".

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Мастер-класс по росписи пряников.

Мастер-класс по росписи пряников во время празднования Дня победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года в рамках фестиваля УграФест в Калуге
8 из 14

Мастер-класс по росписи пряников.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Бородач (ягнятник) на выставке птиц в рамках "УграФеста".

Бородач (ягнятник) на выставке птиц во время празднования Дня победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года в рамках фестиваля УграФест в Калуге
9 из 14

Бородач (ягнятник) на выставке птиц в рамках "УграФеста".

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Египетский стервятник на выставке птиц в Калуге.

Египетский стервятник на выставке птиц во время празднования Дня победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года в рамках фестиваля УграФест в Калуге
10 из 14

Египетский стервятник на выставке птиц в Калуге.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Участники Бугурты — массовых боев на рыцарском турнире в рамках фестиваля "УграФест" в Калуге.

Участники Бугурты во время празднования Дня победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года в рамках фестиваля УграФест в Калуг
11 из 14

Участники Бугурты — массовых боев на рыцарском турнире в рамках фестиваля "УграФест" в Калуге.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Схватка на рыцарском турнире в Калуге.

Участники Бугурты во время празднования Дня победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года в рамках фестиваля УграФест в Калуге
12 из 14

Схватка на рыцарском турнире в Калуге.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Беседа рыцарей.

Участники Бугурты во время празднования Дня победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года в рамках фестиваля УграФест в Калуге
13 из 14

Беседа рыцарей.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Посетители перед картиной "Халка" на выставке картин П. Рыженко в областной филармонии.

Посетители перед картиной Халка на выставка картин П. Рыженко в концертном зале Калужской областной филармонии по случаю Дня победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года
14 из 14

Посетители перед картиной "Халка" на выставке картин П. Рыженко в областной филармонии.

© РИА Новости / Антон Денисов
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