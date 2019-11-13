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РИА Новости

На границе России и Литвы ограничат движение по мосту королевы Луизы

16:59 13.11.2019 (обновлено: 17:12 13.11.2019)
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CC BY 3.0 / Saprygins / This is a photo of a cultural heritage object in RussiaМост королевы Луизы — пограничный автомобильный мост через реку Неман, соединяющий Советск (Калининградская область Российской Федерации) и Панямуне (Литва)
Мост королевы Луизы — пограничный автомобильный мост через реку Неман, соединяющий Советск (Калининградская область Российской Федерации) и Панямуне (Литва)
CC BY 3.0 / Saprygins / This is a photo of a cultural heritage object in Russia
КАЛИНИНГРАД, 13 ноя - РИА Новости. Пропускную способность исторического моста королевы Луизы в Калининградской области, по которому проходит государственная российско-литовская граница, временно ограничат из-за ремонтных работ, сообщила пресс-служба Федерального казенного учреждения "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад".
"В период выполнения дорожных работ с 18 по 29 ноября 2019 года будет частично ограничена пропускная способность моста через реку Неман (Мост королевы Луизы), расположенного на 61-м километре федеральной автомобильной дороги А-216 Гвардейск — Неман — граница с Литовской Республикой в городе Советск Калининградской области", - говорится в сообщении.
В рамках госконтракта на мосту королевы Луизы специалистам предстоит очистить фасадную часть пролетных строений, очистить и смазать подвижные опорные части моста, восстановить защитный слой в железобетонных конструкциях опор, окрасить металлические пролетные строения и опоры.
Отмечается, что на время выполнения работ для обеспечения безопасности участников дорожного движения и доступа сотрудников подрядной организации под пролетное строение моста будет перекрыта одна из двух полос движения проезжей части, движение транспорта будет организовано в реверсивном режиме со светофорным регулированием.
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Для комфорта и удобства пользователей дороги все ограничения будут сняты в периоды пиковой интенсивности движения через пункт пропуска на госгранице – с вечера пятницы до утра понедельника.
Нынешняя Калининградская область располагается на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии. После окончания Второй Мировой войны по Потсдамскому соглашению ее часть отошла СССР, часть — Польше. Мост королевы Луизы через реку Неман был построен в начале XX века. Он назван в честь супруги короля Пруссии Фридриха Вильгельма III королевы Луизы. По мосту проходит российско-литовская граница, он соединяет город Советск Калининградской области и литовский Панямуне.
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Калининградская областьРоссияЛитваВ мире
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