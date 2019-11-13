На границе России и Литвы ограничат движение по мосту королевы Луизы

КАЛИНИНГРАД, 13 ноя - РИА Новости. Пропускную способность исторического моста королевы Луизы в Пропускную способность исторического моста королевы Луизы в Калининградской области , по которому проходит государственная российско-литовская граница, временно ограничат из-за ремонтных работ, сообщила пресс-служба Федерального казенного учреждения "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад".

"В период выполнения дорожных работ с 18 по 29 ноября 2019 года будет частично ограничена пропускная способность моста через реку Неман (Мост королевы Луизы), расположенного на 61-м километре федеральной автомобильной дороги А-216 Гвардейск — Неман — граница с Литовской Республикой в городе Советск Калининградской области", - говорится в сообщении.

В рамках госконтракта на мосту королевы Луизы специалистам предстоит очистить фасадную часть пролетных строений, очистить и смазать подвижные опорные части моста, восстановить защитный слой в железобетонных конструкциях опор, окрасить металлические пролетные строения и опоры.

Отмечается, что на время выполнения работ для обеспечения безопасности участников дорожного движения и доступа сотрудников подрядной организации под пролетное строение моста будет перекрыта одна из двух полос движения проезжей части, движение транспорта будет организовано в реверсивном режиме со светофорным регулированием.

Для комфорта и удобства пользователей дороги все ограничения будут сняты в периоды пиковой интенсивности движения через пункт пропуска на госгранице – с вечера пятницы до утра понедельника.