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РИА Новости

МИД Бразилии занимается урегулированием инцидента в посольстве Венесуэлы

16:59 13.11.2019
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© РИА Новости / В. Дунаев / Перейти в фотобанкВид на город Бразилиа
Вид на город Бразилиа
© РИА Новости / В. Дунаев
Перейти в фотобанк
БРАЗИЛИА, 13 ноя - РИА Новости. Бразильский дипломат прибыл в посольство Венесуэлы в Бразилии, чтобы урегулировать инцидент, связанный с вторжением в дипмиссию неизвестных, сообщил РИА Новости источник в бразильском МИД.
Ранее венесуэльский поверенный в делах в Бразилии Фредди Мерегот подтвердил, что в посольство "вторглись". Он призвал власти Бразилии предоставить необходимую защиту дипмиссии согласно международному праву.
"Для нас в этой ситуации важна личная неприкосновенность, чтобы все люди внутри посольства были целы и невредимы. Это наш приоритет. Наш второй приоритет – урегулирование этой ситуации. Внутри находится бразильский дипломат, который при поддержке сил службы безопасности пытается понять, что происходит", - заявил собеседник агентства на полях саммита БРИКС в Бразилиа.
Бразильская газета Folha de S.Paulo сообщает, что в посольство вторглись сторонники Хуана Гуаидо, в одностороннем порядке незаконно провозгласившего себя президентом Венесуэлы. По данным издания Metro Jornal, во вторжении участвуют около 20 человек.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада, в том числе Бразилия и США, заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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МИД Венесуэлы надеется на урегулирование ситуации с посольством в Бразилии
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Хуан ГуаидоНиколас МадуроМИД БразилииВенесуэлаБразилияВ мире
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