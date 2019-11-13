МИД Бразилии занимается урегулированием инцидента в посольстве Венесуэлы

БРАЗИЛИА, 13 ноя - РИА Новости. Бразильский дипломат прибыл в посольство Бразильский дипломат прибыл в посольство Венесуэлы Бразилии , чтобы урегулировать инцидент, связанный с вторжением в дипмиссию неизвестных, сообщил РИА Новости источник в бразильском МИД.

Ранее венесуэльский поверенный в делах в Бразилии Фредди Мерегот подтвердил, что в посольство "вторглись". Он призвал власти Бразилии предоставить необходимую защиту дипмиссии согласно международному праву.

"Для нас в этой ситуации важна личная неприкосновенность, чтобы все люди внутри посольства были целы и невредимы. Это наш приоритет. Наш второй приоритет – урегулирование этой ситуации. Внутри находится бразильский дипломат, который при поддержке сил службы безопасности пытается понять, что происходит", - заявил собеседник агентства на полях саммита БРИКС в Бразилиа.

Бразильская газета Folha de S.Paulo сообщает, что в посольство вторглись сторонники Хуана Гуаидо, в одностороннем порядке незаконно провозгласившего себя президентом Венесуэлы. По данным издания Metro Jornal , во вторжении участвуют около 20 человек.