МИД Бразилии занимается урегулированием инцидента в посольстве Венесуэлы

Ранее венесуэльский поверенный в делах в Бразилии Фредди Мерегот подтвердил, что в посольство "вторглись". Он призвал власти Бразилии предоставить необходимую защиту дипмиссии согласно международному праву.
"Для нас в этой ситуации важна личная неприкосновенность, чтобы все люди внутри посольства были целы и невредимы. Это наш приоритет. Наш второй приоритет – урегулирование этой ситуации. Внутри находится бразильский дипломат, который при поддержке сил службы безопасности пытается понять, что происходит", - заявил собеседник агентства на полях саммита БРИКС в Бразилиа.
Бразильская газета Folha de S.Paulo сообщает, что в посольство вторглись сторонники Хуана Гуаидо, в одностороннем порядке незаконно провозгласившего себя президентом Венесуэлы. По данным издания Metro Jornal, во вторжении участвуют около 20 человек.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада, в том числе Бразилия и США, заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.