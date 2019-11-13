Роскомнадзор потребовал удалить пиратские копии фильма "Верность"

"Роскомнадзор принимает предварительные обеспечительные меры защиты авторских прав в интернете в отношении отечественного фильма "Верность", - говорится в сообщении.

После уведомления надзорного ведомства 79 сайтов самостоятельно изъяли из публичного доступа незаконно распространяемые копии сериала, ожидается удаление еще с двух страниц. Операторы связи также ограничивают доступ к 14 страницам на территории РФ.