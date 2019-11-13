Роскомнадзор потребовал удалить пиратские копии фильма "Верность"

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор защищает от интернет-пиратов российский фильм "Верность", в настоящее время 79 интернет-ресурсов убрали его из публичного доступа, ожидается удаление еще с двух страниц, сообщила пресс-служба ведомства.
"Роскомнадзор принимает предварительные обеспечительные меры защиты авторских прав в интернете в отношении отечественного фильма "Верность", - говорится в сообщении.
После уведомления надзорного ведомства 79 сайтов самостоятельно изъяли из публичного доступа незаконно распространяемые копии сериала, ожидается удаление еще с двух страниц. Операторы связи также ограничивают доступ к 14 страницам на территории РФ.
Нормы и требования о защите интеллектуальной собственности дают возможность правообладателю во внесудебном порядке требовать от владельца сайта прекратить нарушение авторских прав. В случае непринятия мер правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление об ограничении доступа к пиратскому интернет-ресурсу.
Премьера фильма "Верность" режиссера Нигины Сайфуллаевой состоялась в рамках конкурсной программы 30-го фестиваля "Кинотавр" в Сочи, где драма получила диплом жюри "за безграничную веру актеров в режиссера". Главные роли в картине исполнили Александр Паль и Евгения Громова.