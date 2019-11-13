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Липецкая область
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РИА Новости

В Липецкой области модернизируют пожарную службу лесного хозяйства

16:43 13.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной охраны МЧС России
Сотрудники пожарной охраны МЧС России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Власти Липецкой области реализуют программу модернизации лесной противопожарной службы, в регион уже поступили семь единиц специализированной техники, в том числе лесопатрульный комплекс, плуги и культиваторы, а также другое оборудования для тушения лесных, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
Вся техника высокой проходимости и повышенной маневренности для передвижения в труднодоступных лесных массивах. Для ее приобретения из федерального бюджета в 2019 году были выделены 28 миллионов рублей. Модернизация противопожарного комплекса лесного хозяйства региона проводится в рамках федеральной программы "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".

"Для нашего промышленно развитого региона лесная отрасль особенно важна. Необходимо проводить комплексную работу по уходу за лесными массивами", – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Поступившая в регион специализированная техника распределена по подразделениям областного "Лесопожарного центра" и лесничествам Грязинского, Добровского и Тербунского районов.
Благодаря национальному проекту в течение трех лет Липецкая область гарантировано получит более 55 миллионов рублей, что позволит к 2021 году существенно переоснастить группировку областного "Лесопожарного центра" и значительно обновить и укрепить материально-техническую базу лесничеств. Кроме того, до конца 2019 года за счет перераспределения бюджетных средств будет закуплено еще две единицы лесопожарной техники, более 20 единиц специализированного инвентаря для огнеборцев.
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