В Липецкой области модернизируют пожарную службу лесного хозяйства

ЛИПЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Власти Липецкой области реализуют программу модернизации лесной противопожарной службы, в регион уже поступили семь единиц специализированной техники, в том числе лесопатрульный комплекс, плуги и культиваторы, а также другое оборудования для тушения лесных, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
Вся техника высокой проходимости и повышенной маневренности для передвижения в труднодоступных лесных массивах. Для ее приобретения из федерального бюджета в 2019 году были выделены 28 миллионов рублей. Модернизация противопожарного комплекса лесного хозяйства региона проводится в рамках федеральной программы "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".
"Для нашего промышленно развитого региона лесная отрасль особенно важна. Необходимо проводить комплексную работу по уходу за лесными массивами", – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.
Поступившая в регион специализированная техника распределена по подразделениям областного "Лесопожарного центра" и лесничествам Грязинского, Добровского и Тербунского районов.
Благодаря национальному проекту в течение трех лет Липецкая область гарантировано получит более 55 миллионов рублей, что позволит к 2021 году существенно переоснастить группировку областного "Лесопожарного центра" и значительно обновить и укрепить материально-техническую базу лесничеств. Кроме того, до конца 2019 года за счет перераспределения бюджетных средств будет закуплено еще две единицы лесопожарной техники, более 20 единиц специализированного инвентаря для огнеборцев.
31 октября, 17:10"Лесной спецназ" Федеральной Авиалесоохраны
Применение новой техники позволит не только более эффективно тушить лесные пожары, но и повысить качество работ по лесовосстановлению.