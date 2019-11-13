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РИА Новости

В Москве хирурги спасли младенца, на которого напала собака

16:42 13.11.2019 (обновлено: 18:32 13.11.2019)
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© Фото : Департамент здравоохранения города МосквыНейрохирургическая операция
Нейрохирургическая операция
© Фото : Департамент здравоохранения города Москвы
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Хирурги Морозовской детской больницы спасли младенца, на которого напала собака, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
Восьмимесячного ребенка доставили в реанимацию Морозовской больницы в крайне тяжелом состоянии. Родители рассказали, что дома на него напал аргентинский дог.
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Бригада нейрохирургов, оториноларингологов и офтальмологов провела экстренную операцию, которая длилась около шести часов.
"Наличие в дежурной хирургической бригаде врачей-специалистов разного профиля, обладающих навыками пластической хирургии, позволило нам провести достаточно сложную операцию, оказать высококвалифицированную медицинскую помощь в короткие сроки, с хорошим результатом лечения пациента", — приводятся в сообщении слова дежурного нейрохирурга Александра Левова.
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9772111913
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Морозовская детская городская клиническая больницаЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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