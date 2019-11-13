В Москве хирурги спасли младенца, на которого напала собака

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Хирурги Морозовской детской больницы спасли младенца, на которого напала собака, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
Восьмимесячного ребенка доставили в реанимацию Морозовской больницы в крайне тяжелом состоянии. Родители рассказали, что дома на него напал аргентинский дог.
У малыша диагностировали тяжелые травмы головы, лица и грудной клетки, множественные оскольчатые переломы костей свода черепа и внутримозговую гематому.
Бригада нейрохирургов, оториноларингологов и офтальмологов провела экстренную операцию, которая длилась около шести часов.
"Наличие в дежурной хирургической бригаде врачей-специалистов разного профиля, обладающих навыками пластической хирургии, позволило нам провести достаточно сложную операцию, оказать высококвалифицированную медицинскую помощь в короткие сроки, с хорошим результатом лечения пациента", — приводятся в сообщении слова дежурного нейрохирурга Александра Левова.
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На третьи сутки ребенка перевели в отделение нейрохирургии, а спустя восемь дней в удовлетворительном состоянии выписали домой.