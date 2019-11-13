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РИА Новости

Ветеран ФСБ рассказал, как СССР подсадил США на "чудо-таблетки" для космоса

16:41 13.11.2019
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© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в фотобанкЗвездный городок
Звездный городок
© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Военная контрразведка СССР обвела вокруг пальца американские спецслужбы, которые пытались узнать секрет не существовавших на самом деле "волшебных" советских таблеток, якобы помогавших космонавтам долгое время находиться на орбите, рассказал ветеран ФСБ, экс-руководитель отдела военной контрразведки Центра подготовки космонавтов, первый глава Звездного городка, полковник в отставке Николай Рыбкин.

"У нас в свое время пошли длительные полеты, а у американцев не получалось. И американцы почему-то сочли, что у русских есть какие-то волшебные таблетки, которые способствуют сохранению работоспособности космонавтов в длительном полете", - сказал Рыбкин в среду в МИА "Россия сегодня" на презентации книги "Военные контрразведчики" из серии ЖЗЛ.

В США захотели узнать подробности об этом препарате. "Мы им в этом подыграли и получили дополнительную информацию о тех, кто работает в этом ключе", - сказал Рыбкин.
Ветеран рассказал, что приходилось делать для достоверности. "Советский космонавт садится обедать, достает таблетку - но содовую, выпивает сам, дает нашему бортинженеру, а иностранцу говорит: "У тебя короткий полет, тебе не надо", – вспоминает Рыбкин.
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Через некоторое спецслужбы США поставили задачу выяснить состав этих таблеток и место их производства, рассказал ветеран. "Чтобы подальше увести их от Москвы, мы назвали другой город. И пошла работа, оперативная игра. Но мы не выходили за рамки дозволенного, не провоцировали никаким образом", - сказал Рыбкин.
По его словам, американцы верили в существование чудо-таблеток. "А мы эту их веру не разрушали. Хотя сами думали – а вдруг они со своими технологиями действительно придумают таблетку, которая будет помогать?" - добавил ветеран.
"В результате американцы создали мощную лабораторию, вкачали туда денег, делали-делали варианты таблеток. Но ничего у них не получилось", - резюмировал Рыбкин.
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ФСБ РФЗвездный городокРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Брехня. Российских граждан они подсадили на таблетки для космонавтов. Помню, в 90-ых впаривали слабоумным.
13 ноября, 16:48
Евгений Д
2020127
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