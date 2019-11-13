Принц Чарльз сделал свой первый пост в инстаграме

Пара давно присутствует в Сети благодаря модераторам, которые обычно пишут о них в третьем лице, а официальные заявления принца выкладывают на титульных бланках. Последний пост (из почти двух тысяч) был от первого лица и с подписью Его Королевского Высочества.

Сын Елизаветы II опубликовал свой снимок с женой Камиллой перед их поездкой в Индию: "Я хочу выразить свои самые теплые пожелания всем представителям сикхской общины в Соединенном Королевстве и во всем Содружестве в связи с 550-летием со дня рождения гуру Нанака <…> На этой неделе сикхи по всему миру чествуют основателя своей веры. Мы с женой хотели бы, чтобы вы знали, как высоко мы ценим и восхищаемся вашим сообществом и что мы мысленно с вами в это особенное время".