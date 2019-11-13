Принц Чарльз сделал свой первый пост в инстаграме

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Принц Чарльз написал свой первый пост в официальном инстаграм-аккаунте Кларенс-хауса, лондонской резиденции принца Чарльза и Камиллы, герцогини Корнуольской, сообщает Vanity Fair.
Пара давно присутствует в Сети благодаря модераторам, которые обычно пишут о них в третьем лице, а официальные заявления принца выкладывают на титульных бланках. Последний пост (из почти двух тысяч) был от первого лица и с подписью Его Королевского Высочества.
Сын Елизаветы II опубликовал свой снимок с женой Камиллой перед их поездкой в Индию: "Я хочу выразить свои самые теплые пожелания всем представителям сикхской общины в Соединенном Королевстве и во всем Содружестве в связи с 550-летием со дня рождения гуру Нанака <…> На этой неделе сикхи по всему миру чествуют основателя своей веры. Мы с женой хотели бы, чтобы вы знали, как высоко мы ценим и восхищаемся вашим сообществом и что мы мысленно с вами в это особенное время".
Чарльз собирается в Индию с двухдневным визитом. Там он проведет несколько мероприятий, посвященных изменениям климата и устойчивому развитию.