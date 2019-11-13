Гастрономический фестиваль с обжорными рядами пройдет в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 13 ноя – РИА Новости. Несколько тысяч человек посетят гастрономический фестиваль "Михайловские гуляния" с обжорными рядами, который пройдет в эти выходные в селе Толстая Дубрава Становлянского района Несколько тысяч человек посетят гастрономический фестиваль "Михайловские гуляния" с обжорными рядами, который пройдет в эти выходные в селе Толстая Дубрава Становлянского района Липецкой области , сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе администрации региона.

Фестиваль приурочен к Михайлову дню - престольному празднику, который издавна с размахом отмечается в селе Толстая Дубрава. К этому времени в селах заканчиваются основные работы, закрома заполняются урожаем. Крестьяне провожают осень и встречают зиму.

Организаторы фестиваля обещают насыщенную программу с многочисленными конкурсами и развлечениями и обжорными рядами. Местные жители представят на суд гостей угощения собственного приготовления.

Изюминкой фестиваля традиционно станет "ушное". Это фирменное блюдо становлянцев, приготовленное из мяса или потрохов, грибов и овощей, приправленное перцем, тимьяном и лавровым листом. Рецепт его передаётся из поколения в поколение и хранится в секрете.

На фестивальной ярмарке можно будет купить сувениры и поучаствовать в конкурсе частушек.