Гастрономический фестиваль с обжорными рядами пройдет в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 13 ноя – РИА Новости. Несколько тысяч человек посетят гастрономический фестиваль "Михайловские гуляния" с обжорными рядами, который пройдет в эти выходные в селе Толстая Дубрава Становлянского района Липецкой области, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе администрации региона.
Фестиваль приурочен к Михайлову дню - престольному празднику, который издавна с размахом отмечается в селе Толстая Дубрава. К этому времени в селах заканчиваются основные работы, закрома заполняются урожаем. Крестьяне провожают осень и встречают зиму.
Организаторы фестиваля обещают насыщенную программу с многочисленными конкурсами и развлечениями и обжорными рядами. Местные жители представят на суд гостей угощения собственного приготовления.
Изюминкой фестиваля традиционно станет "ушное". Это фирменное блюдо становлянцев, приготовленное из мяса или потрохов, грибов и овощей, приправленное перцем, тимьяном и лавровым листом. Рецепт его передаётся из поколения в поколение и хранится в секрете.
На фестивальной ярмарке можно будет купить сувениры и поучаствовать в конкурсе частушек.
"Туризм для Липецкой области несколько последних лет является приоритетным направлением. Такие праздники интересны как местным жителям, так и многочисленным гостям нашего края. Липецкая земля богата культурой, духовностью и народными традициями. Развивая туризм, мы учимся глубже понимать историю Липецкой области, повышаем качество жизни людей и уровень их духовно-нравственного развития", - прокомментировал РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.