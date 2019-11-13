В Астрахани прошел первый всероссийский форум выпускников детских домов

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Первый всероссийский форум выпускников детских домов "Мы нужны друг другу" прошел в Астрахани в рамках Всемирного дня сирот, сообщает организатор мероприятия Астраханский госуниверситет.

Участников познакомили с особенностями различных профессий, а также правами и возможностями, гарантированными по закону выпускникам детских домов. Мероприятие стало открытой дискуссионной площадкой для диалога детей-сирот, школ-интернатов и социальных педагогов.

Форум, проходивший с 10 по 13 ноября, открыл губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Программа мероприятия включала в себя обучающие семинары, панельные дискуссии и другие активности. На платформе "Мечтай! Планируй! Действуй!" выпускники детских домов могли ознакомиться с разными профессиями – от спасателя до повара, на другой площадке всех желающих обучали финансовой грамотности. Также в первый день форума прошел тренинг по жизнеориентации для подростков.

"В стенах детских домов складывается своя особая, в каком-то смысле рафинированная среда, которая имеет мало общего с реальной действительностью. Как результат ребята, вступая во взрослую самостоятельную жизнь, не имеют элементарных навыков: не знают, как пользоваться бытовой техникой, оплачивать коммунальные услуги. Разумеется, они нуждаются в помощи и сами стремятся к объединению с себе подобными. Поэтому наш форум и образованная на нем ассоциация выпускников детских домов, несомненно, послужат благому делу включения в наш социум новых активных и талантливых членов", – сказал Константин Маркелов, ректор Астраханского госуниверситета, председатель оргкомитета всероссийского форума выпускников детских домов в комментарии РИА Новости.

© Астраханский государственный университет Участники первого Всероссийского форума выпускников детских домов в Астрахани © Астраханский государственный университет Участники первого Всероссийского форума выпускников детских домов в Астрахани

Второй день был посвящен дискуссиям – эксперты и участники форума обсудили реализацию прав и возможностей выпускников детских домов, особенности поиска работы и многое другое. В ходе одной секции – "Право на успешное будущее" – были сформулированы предложения о реализации прав и возможностей выпускников детских домов, вошедшие в резолюцию форума.

В мероприятии приняли участие более 300 выпускников детских домов из 85 субъектов Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, а также представители органов исполнительной власти, курирующие сопровождение детей-сирот.