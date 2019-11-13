Ростовская область заняла четвертое место в России по вводу жилья

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя – РИА Новости. Ростовская область по итогам девяти месяцев текущего года заняла четвертое место в стране по вводу жилья, сообщает правительство региона.
"По итогам девяти месяцев Ростовская область заняла четвертое место по вводу жилья в Российской Федерации и второе место на территории Южного федерального округа. В общероссийском рейтинге донской регион опередили Москва, Московская область и Краснодарский край", - говорится в сообщении.
По данным заместителя губернатора Виктора Вовка, за 10 месяцев в Ростовской области уже введено в эксплуатацию более 2 миллионов квадратных метров жилья, или 113,5% относительно уровня прошлого года.
"Большая часть от общего объема введенных жилых домов – более 1 миллиона квадратных метров – приходится на индивидуальное строительство. Предприятиями и организациями построено более 950 тысяч квадратных метров, или 47,2% от итогового объема жилых домов", - приводятся в сообщении слова замглавы региона.
По национальному проекту "Жилье и городская среда" к 2024 году в Ростовской области ввод жилья должен увеличиться до 3,5 миллиона квадратных метров в год. За 5 лет в регионе планируется ввести более 18 миллионов квадратных метров жилья. Кроме того, по данным губернатора Василия Голубева, в ближайшие несколько лет в области будут расселены из аварийного жилья более 8 тысяч человек.