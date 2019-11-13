Ростовская область заняла четвертое место в России по вводу жилья

"По итогам девяти месяцев Ростовская область заняла четвертое место по вводу жилья в Российской Федерации и второе место на территории Южного федерального округа. В общероссийском рейтинге донской регион опередили Москва, Московская область и Краснодарский край", - говорится в сообщении.

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По данным заместителя губернатора Виктора Вовка, за 10 месяцев в Ростовской области уже введено в эксплуатацию более 2 миллионов квадратных метров жилья, или 113,5% относительно уровня прошлого года.