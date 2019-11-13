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Ростовская область
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РИА Новости

Ростовская область заняла четвертое место в России по вводу жилья

16:36 13.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя – РИА Новости. Ростовская область по итогам девяти месяцев текущего года заняла четвертое место в стране по вводу жилья, сообщает правительство региона.
"По итогам девяти месяцев Ростовская область заняла четвертое место по вводу жилья в Российской Федерации и второе место на территории Южного федерального округа. В общероссийском рейтинге донской регион опередили Москва, Московская область и Краснодарский край", - говорится в сообщении.
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По данным заместителя губернатора Виктора Вовка, за 10 месяцев в Ростовской области уже введено в эксплуатацию более 2 миллионов квадратных метров жилья, или 113,5% относительно уровня прошлого года.
"Большая часть от общего объема введенных жилых домов – более 1 миллиона квадратных метров – приходится на индивидуальное строительство. Предприятиями и организациями построено более 950 тысяч квадратных метров, или 47,2% от итогового объема жилых домов", - приводятся в сообщении слова замглавы региона.
По национальному проекту "Жилье и городская среда" к 2024 году в Ростовской области ввод жилья должен увеличиться до 3,5 миллиона квадратных метров в год. За 5 лет в регионе планируется ввести более 18 миллионов квадратных метров жилья. Кроме того, по данным губернатора Василия Голубева, в ближайшие несколько лет в области будут расселены из аварийного жилья более 8 тысяч человек.
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Ростовская областьВасилий ГолубевРостовская областьРостов-на-Дону
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