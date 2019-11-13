Генерал ФСБ рассказал, как первым допрашивал Скрипаля в 2004 году

"Человек, принявший решение работать на другое государство, - это предатель. Скрипаль, о котором вы все знаете, слышите часто. Так получилось, что лично я вел разработку этого деятеля, и я его первым допрашивал в "Лефортово", - сказал Безверхний. "Перед глазами - человек, который предал огромное количество сотрудников военной разведки и сломал судьбы огромному количеству людей", - добавил генерал.

Бывший полковник запаса Главного разведывательного управления Генштаба РФ (ГРУ) Сергей Скрипаль несколько лет назад был фигурантом громкого "шпионского" дела. Он был арестован ФСБ в 2004 году. В 2006 году Скрипаля приговорили к 13 годам тюрьмы за передачу британской Секретной разведывательной службе МИ-6 имен российских агентов, тайно действовавших в Европе, в обмен на вознаграждение в размере 100 тысяч долларов. В 2010 году президент Дмитрий Медведев помиловал четырех граждан России, в том числе Скрипаля, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании. Скрипаль к тому времени отсидел около 5,5 лет. Он получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали 10 человек.