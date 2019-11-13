Генерал ФСБ рассказал, как первым допрашивал Скрипаля в 2004 году

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Бывший руководитель военной контрразведки ФСБ генерал-полковник Александр Безверхний рассказал, как лично допрашивал офицера ГРУ Сергея Скрипаля после ареста предателя в 2004 году.
Безверхний возглавлял военную контрразведку в 2000-2015 годы. Он выступил в среду в МИА "Россия сегодня" на презентации книги "Военные контрразведчики" из серии ЖЗЛ.
"Человек, принявший решение работать на другое государство, - это предатель. Скрипаль, о котором вы все знаете, слышите часто. Так получилось, что лично я вел разработку этого деятеля, и я его первым допрашивал в "Лефортово", - сказал Безверхний. "Перед глазами - человек, который предал огромное количество сотрудников военной разведки и сломал судьбы огромному количеству людей", - добавил генерал.
Бывший полковник запаса Главного разведывательного управления Генштаба РФ (ГРУ) Сергей Скрипаль несколько лет назад был фигурантом громкого "шпионского" дела. Он был арестован ФСБ в 2004 году. В 2006 году Скрипаля приговорили к 13 годам тюрьмы за передачу британской Секретной разведывательной службе МИ-6 имен российских агентов, тайно действовавших в Европе, в обмен на вознаграждение в размере 100 тысяч долларов. В 2010 году президент Дмитрий Медведев помиловал четырех граждан России, в том числе Скрипаля, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании. Скрипаль к тому времени отсидел около 5,5 лет. Он получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали 10 человек.
9 июля 2010, 21:53Фигуранты "шпионских дел" разлетелись в радиусе тысяч километровРоссия и США поставили в шпионском скандале, обменяв в Вене четверых россиян, осужденных за шпионаж и помилованных президентом Дмитрием Медведевым, на российских граждан, задержанных в США по обвинению в нелегальной деятельности.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.