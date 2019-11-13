Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T16:29Z
https://ria.ru/20191113/1560892989.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151583/16/1515831695_148:0:1240:614_1036x0_80_0_0_a0e71af9df9fdb01ee922849381e02df.jpg
РИА Новости

Генерал ФСБ рассказал, как первым допрашивал Скрипаля в 2004 году

16:28 13.11.2019 (обновлено: 16:29 13.11.2019)
2987
© Оперативная съемка ФСБ РФЗадержание Сергея Скрипаля, 2004 год
Задержание Сергея Скрипаля, 2004 год
© Оперативная съемка ФСБ РФ
Задержание Сергея Скрипаля, 2004 год . Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Бывший руководитель военной контрразведки ФСБ генерал-полковник Александр Безверхний рассказал, как лично допрашивал офицера ГРУ Сергея Скрипаля после ареста предателя в 2004 году.
Безверхний возглавлял военную контрразведку в 2000-2015 годы. Он выступил в среду в МИА "Россия сегодня" на презентации книги "Военные контрразведчики" из серии ЖЗЛ.
Эмблема на здании Федеральной службы безопасности России. Архивное фото
26 сентября 2015, 17:29
Случаи обмена сотрудников российских (СССР) и иностранных спецслужбО громких случаях обмена сотрудниками советских (российских) и иностранных спецслужб читайте в справке РИА Новости.
"Человек, принявший решение работать на другое государство, - это предатель. Скрипаль, о котором вы все знаете, слышите часто. Так получилось, что лично я вел разработку этого деятеля, и я его первым допрашивал в "Лефортово", - сказал Безверхний. "Перед глазами - человек, который предал огромное количество сотрудников военной разведки и сломал судьбы огромному количеству людей", - добавил генерал.
Бывший полковник запаса Главного разведывательного управления Генштаба РФ (ГРУ) Сергей Скрипаль несколько лет назад был фигурантом громкого "шпионского" дела. Он был арестован ФСБ в 2004 году. В 2006 году Скрипаля приговорили к 13 годам тюрьмы за передачу британской Секретной разведывательной службе МИ-6 имен российских агентов, тайно действовавших в Европе, в обмен на вознаграждение в размере 100 тысяч долларов. В 2010 году президент Дмитрий Медведев помиловал четырех граждан России, в том числе Скрипаля, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании. Скрипаль к тому времени отсидел около 5,5 лет. Он получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали 10 человек.
Международный аэропорт Вены Швехат, Австрия. 9 июля 2010
9 июля 2010, 21:53
Фигуранты "шпионских дел" разлетелись в радиусе тысяч километровРоссия и США поставили в шпионском скандале, обменяв в Вене четверых россиян, осужденных за шпионаж и помилованных президентом Дмитрием Медведевым, на российских граждан, задержанных в США по обвинению в нелегальной деятельности.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Посольство Российской Федерации в Великобритании
4 сентября, 14:04
Российское посольство заявило о множестве странностей в деле Скрипалей
2621062
Обсудить 2
Дело об отравлении СкрипалейСергей СкрипальГлавное разведывательное управление РФФСБ РФРоссияБезопасность
Рекомендуем
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Ведущая программы новостей Первого канала Екатерина Андреева
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
"Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне
Отец погибшего Алеши Шимко Роман во время предварительных слушаний по делу Ольги Алисовой в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
Отец "пьяного" мальчика из Балашихи прокомментировал освобождение Алисовой
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Результаты опроса жителей Донбасса повергли Киев в шок
Детский сад
В Омске воспитательница заставила детей вытаскивать игрушки из унитаза
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Звездный городок
Ветеран ФСБ рассказал, как СССР подсадил США на "чудо-таблетки" для космоса
Президент Украины Владимир Зеленский
Названы три нарушенных обещания Зеленского
Заседание Верховной рады Украины. 13 ноября 2019
Рада в первом чтении поддержала законопроект о введении рынка земли
Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
Сбившая "пьяного" мальчика в Балашихе вышла на свободу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
WP узнала о предложенной Трампом сделке Эрдогану на 100 миллиардов долларов
Белая крыса
Прогноз на год Белой Крысы: гороскоп для знаков Зодиака на 2020-й
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38Госдума рассмотрит законопроект о переселении из аварийного жилья
01:37Кабмин заслушает предварительные итоги диспансеризации в 2019 году
01:35Трамп заявил, что у Эрдогана хорошие отношения с курдами
01:34Селена Гомес и ее подруга Джулия Майклз сделали одинаковые татуировки
01:33Лидеры Турции и США рассказали, куда намерены отправить боевиков ИГ*
01:31Путин сообщил о приготовлениях к саммиту БРИКС в Петербурге в 2020 году
01:29Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину
01:26Путин заявил о процветании протекционизма в мировой экономике
01:25Трамп дал оценку альянсу США и Турции на Ближнем Востоке
01:24Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу
01:23В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
01:20Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
01:19Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе
01:15Трамп прокомментировал приобретение Турцией С-400
01:13Эрдоган рассказал в США про решение вопроса с покупкой Турцией С-400
01:12Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
01:10Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес принять участие в ПМЭФ и ВЭФ
01:08Эрдоган потребовал от Трампа выдачи оппозиционного проповедника Гюлена
01:07Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии
01:01Китайские СМИ назвали новое оружие России "кошмаром для США и НАТО"
Лента новостейМолния