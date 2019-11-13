Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа возросло до 23

Ранее сообщалось о 10 погибших и 45 раненых.

"Тела двух палестинцев были доставлены в больницу Эль-Шифа в результате продолжающихся со вчерашнего рассвета израильских авиаударов по сектору Газа", - заявил аль-Кидра.