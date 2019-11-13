Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа возросло до 23

ГАЗА, 13 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате ударов израильской армии по сектору Газа выросло до 23 человек, заявил РИА новости пресс-секретарь министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.
Ранее сообщалось о 10 погибших и 45 раненых.
"Тела двух палестинцев были доставлены в больницу Эль-Шифа в результате продолжающихся со вчерашнего рассвета израильских авиаударов по сектору Газа", - заявил аль-Кидра.
"В результате израильской агрессии, начавшейся вчера на рассвете, погибли 23 палестинца, еще 69 были ранены", - добавил он.
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