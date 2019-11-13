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РИА Новости

В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

16:25 13.11.2019 (обновлено: 19:52 13.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Горностаев / Перейти в фотобанкТепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Так называемый представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что киевские власти обязательно отреагируют на запуск железнодорожного движения на полуостров по Керченскому мосту.
При этом он не уточнил, какие именно ответные действия предпримут украинские власти.
Железнодорожный вокзал в Симферополе
Вчера, 12:45
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"Безусловно, мы отреагируем на это. Мы знаем об этих инициативах, о соответствующей цене так называемых билетов", — цитирует чиновника УНИАН.
По его словам, доступ на территорию Крым за пределами пунктов пропуска Чонгар, Каланчак и Чаплинка нарушает украинское законодательство.
Кориневич также подчеркнул, что Крымский мост, по мнению украинских властей, был построен неправомерно.
Железнодорожный вокзал в Симферополе
9 ноября, 11:32
За сутки были проданы более пяти тысяч билетов на поезда в Крым и обратно
На прошлой неделе открылись продажи билетов на пассажирские поезда в Крым, которые начнут курсировать в конце декабря.
Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск. Ему предстоит преодолеть 2741 километр. Время в пути составит более 43 часов. Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов.
Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильная часть уже открыта.
Вагон СВ поезда Таврия
8 ноября, 17:41Туризм
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
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Крымский мостКрымРоссияУкраинаПолитика
Популярные комментарии
Чё то не понял. Там ведь давно сказали , что керченский мост - фейк! А значит и поезда пойдут фейковые)))))
13 ноября, 16:41
Руслан Мурадов
2331191004
Древнюю укрозалызницу пора разбирать: рельсы в металлолом, шпалы на дрова, бурьян на борщ.
13 ноября, 16:33
vvab6
239541003
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