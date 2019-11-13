В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Так называемый представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что киевские власти обязательно отреагируют на запуск железнодорожного движения на полуостров по Керченскому мосту.
При этом он не уточнил, какие именно ответные действия предпримут украинские власти.
"Безусловно, мы отреагируем на это. Мы знаем об этих инициативах, о соответствующей цене так называемых билетов", — цитирует чиновника УНИАН.
По его словам, доступ на территорию Крым за пределами пунктов пропуска Чонгар, Каланчак и Чаплинка нарушает украинское законодательство.
Кориневич также подчеркнул, что Крымский мост, по мнению украинских властей, был построен неправомерно.
На прошлой неделе открылись продажи билетов на пассажирские поезда в Крым, которые начнут курсировать в конце декабря.
Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск. Ему предстоит преодолеть 2741 километр. Время в пути составит более 43 часов. Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов.
Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильная часть уже открыта.
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