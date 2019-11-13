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РИА Новости

В Мурманске ликвидировали открытое горение на судне у причала

16:23 13.11.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПорт в Мурманске
Порт в Мурманске
© РИА Новости / Павел Львов
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Порт в Мурманске. Архивное фото
МУРМАНСК, 13 ноя – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на судне "Аметист", которое стоит вторым бортом у причала мурманской судоверфи, сообщили в пресс-службе ГУМЧС.
По информации ведомства, судно загорелось в 14.38.
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"15.25 - локализация. 15.30 - ликвидация открытого горения. Сейчас производится проливка, разбор", - отметили в МЧС. Об ущербе не сообщается.
Ранее отмечалось, что площадь возгорания составила 13 квадратных метров, горели личные вещи.
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МЧС РФМурманскПроисшествия
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