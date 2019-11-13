В Москве число зарегистрированных самозанятых превысило 150 тысяч человек

"У нас на сегодняшний момент зарегистрировано уже более 150 тысяч самозанятых по всем видам деятельности. Сегодня самозанятые регистрируются через электронное приложение "Мой налог", выбор вида деятельности является опцией, а не обязанностью", - сказала Багреева в среду в рамках заседания круглого стола МГД "Налогообложение малого бизнеса в сфере информационных технологий".