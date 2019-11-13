В Японии в 2020 году пройдут дни Ростовской области

Жители Токио на одной из улиц город. Архивное фото

Жители Токио на одной из улиц город

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя - РИА Новости. Дни Дни Ростовской области Японии , которые объединят деловую и культурную программу, планируется провести в 2020 году, сообщает правительство региона.

Во вторник завершился визит в Японию заместителя губернатора Ростовской области Алексея Изотова, который выступил на заседании по межрегиональному сотрудничеству российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам.

"В ноябре этого года в Ростовскую область состоится визит представителей компании "Сискан", уполномоченной правительством Японии на строительство медицинских центров за рубежом, с целью проработки вопроса строительства в Ростовской области суперсовременного медицинского центра", - приводятся в сообщении слова Изотова.

В следующем оду запланированы японская бизнес-миссия в Ростовскую область под руководством председателя партии "Большая земля" и ответная бизнес-миссия с участием ростовских компаний среднего и малого бизнеса. "В 2020 году планируется провести дни Ростовской области в Японии – масштабное мероприятие, которое объединит насыщенную деловую и культурную программу", - отмечается в сообщении.

На сегодняшний день также ведется работа по межрегиональному сотрудничеству Ростовской области с префектурой Окинава. Соглашение планируется подписать в первой половине 2020 года.