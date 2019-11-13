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Ростовская область
Ростовская область
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РИА Новости

В Японии в 2020 году пройдут дни Ростовской области

16:21 13.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЖители Токио на одной из улиц город
Жители Токио на одной из улиц город
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Жители Токио на одной из улиц город. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя - РИА Новости. Дни Ростовской области в Японии, которые объединят деловую и культурную программу, планируется провести в 2020 году, сообщает правительство региона.
Во вторник завершился визит в Японию заместителя губернатора Ростовской области Алексея Изотова, который выступил на заседании по межрегиональному сотрудничеству российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам.
"В ноябре этого года в Ростовскую область состоится визит представителей компании "Сискан", уполномоченной правительством Японии на строительство медицинских центров за рубежом, с целью проработки вопроса строительства в Ростовской области суперсовременного медицинского центра", - приводятся в сообщении слова Изотова.
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В следующем оду запланированы японская бизнес-миссия в Ростовскую область под руководством председателя партии "Большая земля" и ответная бизнес-миссия с участием ростовских компаний среднего и малого бизнеса. "В 2020 году планируется провести дни Ростовской области в Японии – масштабное мероприятие, которое объединит насыщенную деловую и культурную программу", - отмечается в сообщении.
На сегодняшний день также ведется работа по межрегиональному сотрудничеству Ростовской области с префектурой Окинава. Соглашение планируется подписать в первой половине 2020 года.
По итогам первого полугодия 2019 года внешнеторговый оборот Ростовской области и Японии увеличился на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как ранее сообщал губернатор области Василий Голубев, регион заинтересован в развитии взаимодействия с Японией, в том числе в сфере сельхозпереработки и внедрении IT-технологий.
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Ростовская областьВасилий ГолубевРостовская областьРостов-на-ДонуЯпонияВ мире
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