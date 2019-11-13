Суд в Кабардино-Балкарии вынес приговор мужчине, спалившему дом бабушки

НАЛЬЧИК, 13 ноя – РИА Новости. Урванский районный суд в Урванский районный суд в Кабардино-Балкарии приговорил к 2 годам лишения свободы местного жителя, обвиняемого в том, что он в пьяном виде спалил дом своей бабушки, сообщает региональная прокуратура.

"Установлено, что житель селения Псыкод, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме своей бабушки, умышленно поджог вещи, находившиеся в спальной комнате. В результате возникшего пожара одноэтажный дом сгорел полностью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина ранее неоднократно был судим за совершение умышленных преступлений. За шесть месяцев до поджога дома он был освобожден из исправительной колонии строгого режима после отбытия срока.