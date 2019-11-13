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РИА Новости

Суд в Кабардино-Балкарии вынес приговор мужчине, спалившему дом бабушки

16:19 13.11.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в суде
Сотрудник полиции в суде
© Sputnik
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Сотрудник полиции в суде. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 13 ноя – РИА Новости. Урванский районный суд в Кабардино-Балкарии приговорил к 2 годам лишения свободы местного жителя, обвиняемого в том, что он в пьяном виде спалил дом своей бабушки, сообщает региональная прокуратура.
"Установлено, что житель селения Псыкод, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме своей бабушки, умышленно поджог вещи, находившиеся в спальной комнате. В результате возникшего пожара одноэтажный дом сгорел полностью", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что мужчина ранее неоднократно был судим за совершение умышленных преступлений. За шесть месяцев до поджога дома он был освобожден из исправительной колонии строгого режима после отбытия срока.
"Учитывая наличие в действиях мужчины рецидива преступлений и тяжкие последствия, суд признал его виновным в умышленном поджоге и приговорил к лишению свободы на 2 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - уточняет прокуратура.
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РоссияКабардино-БалкарияПроисшествия
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