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РИА Новости

В Иваново осудили мужчину, дважды пытавшегося отравить отца из-за квартиры

16:17 13.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 13 ноя — РИА Новости. Суд приговорил к 10 с половиной годам колонии жителя Иваново, который дважды неудачно пытался отравить отца из-за доли собственности в квартире, сообщает в среду прокуратура области.
"Сегодня, 13 ноября 2019 года, Октябрьским районным судом Иваново вынесен приговор в отношении жителя Иваново. Он признан виновным в совершении 15 преступлений, предусмотренных (статьей) "мошенничество", а также (статьей) покушение на убийство, то есть причинение смерти другому человеку из корыстных побуждений", - говорится в сообщении.
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По данным прокуратуры, 43-летний мужчина, желая увеличить свою долю в праве собственности на квартиру в порядке наследования, решил убить своего престарелого отца.
"Будучи осведомленным из различных источников сети интернет о негативных последствиях для здоровья, вплоть до летального исхода, приема внутрь (перорально) лекарственного средства, имея в своем распоряжении 15 ампул лекарственного средства, добавил их содержимое в бутылку с пивом, которую передал отцу, и которую тот употребил в полном объеме. Однако смерти потерпевшего не последовало", - сообщает прокуратура.
Спустя несколько дней, мужчина купил в аптеке другое средство, содержимое которого дважды добавил отцу в спиртосодержащую настойку.
"В дальнейшем на место встречи отца с сыном пришла дочь потерпевшего (сестра подсудимого), которая увела отца к дому. Спустя непродолжительное время потерпевший почувствовал резкое ухудшение состояние здоровья, в связи с чем был госпитализирован в больницу, где ему была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, пожилой мужчина получил тяжелую химическую травму, также у него диагностировали острую сердечно-сосудистую недостаточность.
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Кроме того, "отравитель" с мая по октябрь 2018 года занимался интернет-мошенничеством, якобы сдавая в аренду квартиры в курортных городах. Договариваясь с потенциальными арендаторами, он просил их внести предоплату за два дня аренды жилья, - от 2 до 3 тысяч рублей за сутки. Деньги переводились потерпевшими на банковский счет мужчины, который их обналичивал и тратил на свои нужды. Никакого жилья в аренду обратившиеся к нему люди не получали.
"Приговором суда мужчина осужден к наказанию в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком на 12 месяцев с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сообщает прокуратура.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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